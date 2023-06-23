Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çağrı: 'Borcu sıfırlayacağım'

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında mali konularla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları;

Kendi kendilerine rakamı şişiriyorlar. Sonra 612 Milyon Euro borç bıraktığımızı söylüyorlar. Borç 420 Milyon Euro olarak bıraktık. 90 Milyon Euro da bir girdi var. 330 Milyon Euro'ya geldik. 1998'in 15 Şubat'ın başkan oldum. 5.5 Trilyon borç vardı. 60-70 Milyon Euro'dur. Onu da düşerseniz, borç 250 Milyon Euro'dur. 10 milyon Dolar Samandıra Tesisleri'ne harcadık. Dereağzı tesislerini yaptık 15 milyon. Faruk Ilgaz Tesisleri'ni yaptık, 10 milyon da oraya harcadık. Fenerbahçe TV'yi kurduk 20 milyon Dolar da oraya harcadık. Kenan Evren Lisesi'ne 15 milyon Euro para harcadık

PARA HARCAMAK BENİM İÇİN ÇOCUK OYUNCAĞI

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Geldiğim zaman yıllık 14 milyon Dolar geliri vardı Fenerbahçe'nin. Şimdi stattan 40 milyon Dolar gelir elde ediyorlar. E ödesenize bunları o zaman. Ben stadı yapmasaydım ne olacaktı? Fenerbahçe'den bir şey istemiyorum! Herkes beni rahat bıraksın. Ailemle, işimle uğraşayım. Beni zorla çekmeyin. Para harcamak benim için çocuk oyuncağı.

FENERBAHÇE'NİN BORCUNU SIFIRLAYACAĞIM

Adam zengindir para harcayamaz. Adamın parası yoktur çok para harcar. Mal varlıklarını toplasınlar, bu değerler üzerinden satışa çıkarsınlar. Ben hepsini alacağım! Sıfırlayacağım, Fenerbahçe'nin borcunu sıfırlayacağım