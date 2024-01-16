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Fenerbahçe'nin beklediği haber geldi! Atletico Madrid'de Çağlar Söyüncü için nihai karar verildi

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#Transfer#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü
Fenerbahçenin beklediği haber geldi Atletico Madridde Çağlar Söyüncü için nihai karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 20:47

Devre arası transfer dönemine hızlı giriş yapan Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic hamlelerini yaparken Çağlar Söyüncü ile de yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Sezonu kupalarla tamamlamak isteyen sarı lacivertliler, transferde agresif bir tutum sergilerken önemli isimleri kadrosuna katarak güçlü bir takım kurdu. 

Kritik haftalarda sorun yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de yönetim, performansı beklenilenin altında kalan Samet Akaydin'in Panathinaikos'a gönderirken yerine dünyaca ünlü savunmacı Leonardo Bonucci'yi getirdi. 

Takviyelerine devam eden sarı lacivertli ekip, son olarak Milan'dan Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic'i kadrosuna katarak devre arası transfer dönemine iki oyuncuyla hızlı bir giriş yaptı. 

Hem bu sezon başarıyla mücadele edecek alternatifli bir kadro oluşturmak hem de gelecek sezon uygulanmaya başlayacak olan yabancı kurularını düşünerek çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, milli stoper Çağlar Söyüncü'yü de takıma kazandırmak istiyor.

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PRENSİPTE ANLAŞILDI

Leonardo Bonucci sonrası stoper bölgesine bir transfer daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile prensip anlaşmasına varmıştı.

NİHAİ KARAR VERİLDİ

Öte yandan bugün İspanyol basınında çıkan haberlerde, Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü ile ilgili nihai kararını verdiği belirtildi.

Fichajes'ta yer alan habere göre; Atletico yönetim,, ocak ayında takımdan ayrılacak tek stoperin Çağlar Söyüncü olacağını açıkça belirtti.

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TAKIMDA KALACAKLAR

Yine haberde Mario Hermoso ve Stefan Savic'in de ayrılacağına dair iddialar olduğu ancak iki futbolcunun takımda kalacağı vurgulandı.

Milli futbolcu bu sezon Atletico Madrid formasıyla LaLiga'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve Kral Kupası'nda 1 maça çıkıp 212 dakika süre alabildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü

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