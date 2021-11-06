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Fenerbahçe'nin Antwerp maçı galibiyetinin perde arkası! Konya sonrası tek yumruk oldular

#Fenerbahçe#Antwerp#Pereira
Fenerbahçenin Antwerp maçı galibiyetinin perde arkası Konya sonrası tek yumruk oldular
Süleyman Arat

Üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası Belçika’da patlama yaşayan F.Bahçe’de başarının sırrı kenetlenme.

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Ligde arka arkaya aldığı 3 yenilgiyle zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, zorunluluğun dayattığı yepyeni bir kadroyla çıktığı Royal Antwerp maçında hem görkemli bir zafer elde etti.

Sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Altay Bayındır, Luiz Gustavo, Enner Valencia ve Avrupa kadrosuna yazılmayan Serdar Dursun’u Belçika'ya götüremeyen Vitor Pereira, adeta şapkadan tavşan çıkartırcasına oluşturduğu kadroyla herkesi mest etti.

FIRSATI İYİ DEGERLENDİRDİLER

Fenerbahçe formasını giyebilmek için büyük istek duysalar da bir türlü aradıkları fırsatı bulamayan Berke Özer, Jose Sosa, Filip Novak, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Max Meyer ve Mergim Berisha dün gecenin kahramanları olurlarken, oynadıkları güzel futbol, birbirinden şahane gollerle 18 günde 9 puan kaybeden takımın üzerindeki ölü toprağını kaldırmayı başardılar.

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DİRİLİŞİN ÖYKÜSÜ

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Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Antwerp maçında kazanılan 3 puan ve güzel futbolun sırrı Konya yenilgisinden sonra takım içinde yaşananlara dayandığı öğrenildi. Başkan Ali Koç ve yöneticiler Samandıra Can Bartu tesislerine gelerek yoğun eleştiri baskısı altındaki takım ve teknik heyete güvendiklerini ve sonuna kadar arkalarında olduklarını belirtti. Maç günü Vitor Pereira ise futbolculara bir konuşma yaparak "Almanya, Belçika, Finlandiya hangi ülkeye giderseniz gidin her yerde Fenerbahçe taraftarı görürsünüz. Size her yerde bu sevgiyi yaşatırlar. Onlar bu sevgiyi yüreklerinde yaşadıkları için sizi en tepeye de en dibe de indiriyorlar çünkü size kalpten seviyorlar. Hayatım boyunca ben böyle bir sevgi görmedim sizler de hiçbir yerde göremezsiniz. Onun için bugün onların ateşini hissederek oynayın" dedi.

KAPTAN DJ GİBİ

Son maça kaptan olarak çıkan Mert Hakan Yandaş da takım otobüsünde tıpkı bir DJ gibi Fenerbahçe marşları ve tezahüratlerı çalarak arkadaşlarını motive etti. Futbolcular marşları söylerken Antwerp sokaklarında takım otobüsünün camına vura vura tempo tuttular.

SON DOKUNUŞ GENE PEREİRA'DAN

Futbolcular sahaya çıkarken kısa bir konuşma daha yapan Vitor Pereira "Sizler benim çalıştığım en kaliteli oyuncularsınız, çıkın ve kim olduğunuzu gösterin" dedi ve tüm takım tek yumruk olarak müthiş bir istekle sahaya çıktı ve 9. dakikada kaptan Mert Hakan Yandaş'ın ayağından gelen golle saha içindeki coşku tavan yaptı.

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#Fenerbahçe#Antwerp#Pereira

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