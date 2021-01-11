Fenerbahçe'nin 8’de 8 hedefinde 4. rakip Erzurum

F.Bahçe, ligde bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları süren Perotti, Sosa, Novak, Ademi ve Tolga oynamamayacak.

KAZANIRSA LiDER BEŞiKTAŞ’I YAKALAYACAK

HAftaya 32 puanla 2. sırada giren Fenerbahçe, bugün de kazandığı taktirde lider Beşiktaş’la puanlarını eşitleyecek. 13 puanlı Erzurumspor’da ise sakat olan Rashad Muhammed yok.

Peş peşe oynadığı Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanya maçlarından 9 puan çıkartan Fenerbahçe’de hedef; bugünkü Erzurum, Ankaragücü (18 Ocak), Sivas (21 Ocak), Kayseri (25 Ocak) ve Rizespor (31 Ocak) karşılaşmalarını kazanarak, galibiyet serisini 8 maça çıkarmak.

En yoğun maç maratonundan en kârlı çıkan takım olmayı amaçlayan sarı lacivertlilerde bu hedef doğrultusunda en büyük engel Erzurum ve Sivas deplasmanları olarak görülüyor. Ligin en başarılı deplasman takımı olan Fenerbahçe, dış sahadaki 8 maçta 19 puan aldı.