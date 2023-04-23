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Fenerbahçeliler, 23 Nisan’ı depremzede çocuklarla kutladı! Volkan Demirel...

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#23 Nisan#Volkan Demirel#Fenerbahçe
Fenerbahçeliler, 23 Nisan’ı depremzede çocuklarla kutladı Volkan Demirel...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 14:56

Hatay’ın Samandağ ilçesinde depremzede öğrenciler için kurulan sahra okulda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nce düzenlenen programa depremzede öğrencilerin yanı sıra Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de katıldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Samandağ ilçesinde kurulan Karaçay Sahra Okulu’nda, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nce 23 Nisan programı düzenlendi.

Programa; Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Tünay, Yönetmen Murat Şeker, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Organizasyon Komite Başkanı Miraç Çam, okul müdürü Öner Bakımcı, dernek üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Fenerbahçeliler, 23 Nisan’ı depremzede çocuklarla kutladı Volkan Demirel...


ÇOCUKLARA SESLENDİ

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda açılış konuşması yapan Volkan Demirel, çocuklara seslenerek, "Bu topluluk, geleceğe umutla bakan bir topluluk. Görüyorum; Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaş, Trabzonsporlusu, Hataysporlusu, burada. Hepimiz biriz. Hepimiz bu bayrağın altında bir bireyiz. Birbirimizi kırmadan, üzmeden, büyüdüğünüzde de bu şekilde yan yana maçlara giderek, bu ülkeyi huzur içinde bir topluluğa kavuşturun. Sizden tek ricam, bu. Hepinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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Fenerbahçeliler, 23 Nisan’ı depremzede çocuklarla kutladı Volkan Demirel...


Konuşmaların ardından öğrenciler, şiir okudu.

Programda ayrıca şehir dışındaki çocukların depremzede yaşıtlarına gönderdiği mektuplar okunup, çizdikleri resimler hediye edildi.

Program, İzmir ve Gençlik marşlarını okunup, öğrencilere hamburger ikram edilmesi ile sona erdi.

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#23 Nisan#Volkan Demirel#Fenerbahçe

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