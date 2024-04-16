Fenerbahçeli Yönetici Kemal Danabaş: 3 kupayı kazandık, sıra Süper Lig’de

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9 gündür Mersin’de kampta olan Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı, ilk hedefi olan Euroleague şampiyonluğuna Fransa temsilcisi Villenuve d’Ascq LM‘i 106-73 yenerek ulaşırken yarın Mersin Servet Tazegül Spor Salonunda Çukurova Basketbol Kulübü Mersin takımıyla saat 19.30’da ING Kadınlar Basketbol Süper Lig şampiyonluğunu kazanmak için parkeye çıkacak.

Euroleague şampiyonluğunun ardından Hürriyet’e özel açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Kadın Basketbolu Takımı'ndan Sorumlu Yöneticisi Kemal Danabaş, şunları söyledi:

“2021’de İstanbul’da kendi evimizde şampiyonluğu kaybedince çok üzüldük ama o gün başkanımıza o kupayı getireceğime söz verdim ve iki yıl üst üste bu sözü yerine getirdik. Göreve geldiğimizde takımın tek sponsoru vardı. Bugün havlu, şort dahil 7 sponsorumuz var. Alagöz Holding, Yükselen Çelik, Gain. Yemek Sepeti, Dsv, Arsavev ve Adidas. Gördüğünüz gibi hiç biri Koç grubu değil. Kimsenin hayal bile edemeyeceği, dünyanın en iyi kadın basketbolcularını getirdik. Şampiyon kadroyu korumak çok zor. Geçen yılın MVP’si anne oldu gelemedi, gardımızın annesi çok ciddi hasta olduğu için gelemedi. Mecburen 6 transferle yep yeni bir takım kurduk, sezonu açmaya 3 gün kala koçumuz Marina Maljkovic gelmeyeceğini söyledi. Kendi kurmadığı takımın başına 2017-19’da çalıştığımız Valerie Garnier’i getirdik. Hoca değişti ama başarı değişmedi. Çünkü biz bir aileyiz, çok çalışıyoruz, ve işimizi ciddiye alıyoruz. Önce Süper Kupa, Türkiye Kupası, Euroleague’yi kazandık; yarın Türkiye Ligi Şampiyonu da olacağız. Bütün yaz tüm ekip WNBA izleyip araştırıp seneye de 4 kupa hedefiyle yola çıkacağız. Mersin’e 7 bin taraftar geldi, bu çok güzel bir duygu. Biz artık Euroleague üstü bir takımız. Bu unvanı korumak için çok çalışacağız”

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