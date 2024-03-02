Fenerbahçeli yıldızdan şampiyonluk iddiası: Olmazsa faturayı istedikleri gibi keserler

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 28. haftasında Hatayspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederken sarı lacivertli futbolcular karşılaşmayı değerlendirdi.

Kariyer rekorunu geçeceğine inandığını kaydeden Cengiz Ünder, "Kariyer rekorumu rahat geçeceğimi düşünüyorum. Yaklaşık 2 ay futbol oynamadım. Sakatlık dönüşü zor olsa da şimdiden 9 golüm oldu. Daha fazla atacağımı düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Mental olarak düşmemeye çalışıyorum. Dışarıya kulağımı kapatıyorum ve sadece işime odaklanıyorum. Baskı olmuyor. Ankaragücü maçında benzer bir pozisyon yakaladım ama atamadım. Burada attım. Dusan ile çok iyi anlaşıyorum. Kendime güveniyorum ve özgüvenim var. Daha çok maç var. Uzaktan gollerimi taraftarlara göstereceğim." dedi.

Ankaragücü maçından sonra reaksiyon vermeleri gerektiğini bilerek sahaya çıktıklarını söyleyen Nijeryalı futbolcu Osayi Samuel, "Önemli bir maç olduğunu söyleyebilirim. Son maçtan sonra güçlü bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Maça iyi başladık. Milli takımdan döndükten sonra ilk maçımdı ve fark yaratmam gerekiyordu. Lig uzun bir maraton. Avrupa'da önemli bir maçımız var. Konferans Ligi'ni de kazanmak istiyoruz. Şimdi önümüzdeki maça bakacağız. Fiziksel anlamda ağrılarım vardı. Turnuva zordu ve bu ağlardan dolayı idman kaçırdım. Döndükten sonra fiziksel anlamda çalışmam oldu. Şu anda daha iyi bir noktaya geleceğimi düşünüyorum. Sabırsızlıkla önümüzdeki maçları bekliyorum. Daha iyi performans göstereceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

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Birlikte kalmaları durumunda zafere ulaşacaklarını belirten Mert Hakan, "Bireysel performanstan ziyade, takımın koyduğu karakter önemli. Önceki senelerden dolayı daha güçlü dönüyoruz. Kaldı 10 hafta ve 10 final maçı. Camiamız yanımızda olsun. Herkes sabretsin. Birlikte kalalım. Olursa olacak. Olmazsa da faturayı istedikleri gibi keserler. GoForVictory diyorum. Fenerbahçe maç kaybedebilir ama öyle kaybedemez. Hoca gerekeni söyledi ama biz oyuncu grubunun da yeterince canı sıkıldı. Büyük oyuncular var ve önceki yıllar gibi kırılma olmuyor. Güzel bir maç oynadık. Perşembe günü de sert ve diri bir takımla oynayacağız. Oradan da iyi bir sonuç almak istiyoruz. Birlikte kalırsak şampiyonluk hayal değil." sözlerini sarf etti.