Fenerbahçeli Rodrigo Becao ameliyat oldu

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Fenerbahçe’nin Pendikspor ile oynadığı maçta sakatlanan Rodrigo Becao’nun hamstring grubunda (biseps femoris) tendonunun koptuğu açıklanmıştı.

Brezilyalı oyuncu, Almanya’nın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Rodrigo Becão, Almanyanın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.