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Fenerbahçeli Rodrigo Becao ameliyat oldu

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#Fenerbahçe#Becao#Süper Lig
Fenerbahçeli Rodrigo Becao ameliyat oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 20:19

Fenerbahçe, Süper Lig’in 10’uncu haftasında Pendikspor ile oynadıkları maçta sakatlanan Rodrigo Becao’nun başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. 

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Fenerbahçe’nin Pendikspor ile oynadığı maçta sakatlanan Rodrigo Becao’nun hamstring grubunda (biseps femoris) tendonunun koptuğu açıklanmıştı.

Brezilyalı oyuncu, Almanya’nın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Rodrigo Becão, Almanyanın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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#Fenerbahçe#Becao#Süper Lig

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