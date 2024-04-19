Fenerbahçeli oyunculardan Olympiakos maçı sözleri: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

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UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Olympiakos'a elenen Fenerbahçe'de oyuncular İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu açıklamalar yaptı.

Çok üzgün olduklarını kaydeden İrfan Can Kahveci, "Çok üzgünüz, maça iyi başladık. Erken golle 2, 3-0 yapabilirdik. Yarı finale çıkmak istiyorduk. Atmamız gerekiyordu ama atamadık. Penaltılarda olmaması bizi çok yordu. Pazartesi maçımız var. Önümüze bakacağız. Şampiyonluk şansımız yüksek. Ben takım arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah ligde şampiyon olacağız." dedi.

Hayal kırıklığı yaşadıklarını kaydeden Ferdi Kadıoğlu ise "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. 120 dakika boyunca her şeyimizi verdik. Bu kulübün bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Maalesef yarı finale adımızı yazdıramadık. Ortaya koyduğumuz performanstan dolayı gurur duyabiliriz. Bu maçı unutup ligde oynayacağımız Sivas maçına odaklanacağız. İkinci yarı çok baskılı oynadık. 20 dakika boyunca rakibi ablukaya aldık ama maalesef gol bulamadık. Penaltılar zaten şans oyunu gibi. Livakovic iyi penaltı çıkardı ama kaçırdığımız penaltılar vardı. bunları kaçırınca sonuç böyle oluyor." diye konuştu.