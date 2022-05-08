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Fenerbahçeli oyuncular derbiyi değerlendirdi: "Bizi provoke ettiler, tuzağa düştük"

#Fenerbahçe#Beşiktaş#Derbi
Fenerbahçeli oyuncular derbiyi değerlendirdi: Bizi provoke ettiler, tuzağa düştük

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Marcel Tisserand değerlendirmelerde bulundu.

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Vodafone Park'ta oynanan derbide ekipler sahadan birer puanla ayrılırken sarı lacivertli oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçta ikinci golü bulma şanslarının olduğunu ancak başaramadıklarını kaydeden Marcel Tisserand, "Maça çok iyi başladık, golü de bulduk. Bugün gerçekten ilginç bir maçtı, rakip de kazanma arzusundaydı. Genel olarak takımımızın defansif performansından memnun olduğumu söyleyebilirim. İkinci golü bulma şansımız da vardı ancak bunu yapamadık." diye konuştu.

Devler Ligi'ne katılmak istediklerini belirten Ferdi, "Derbiler bizim için çok önemli, her şeyimizi verdik ve 2-0'ı bulabilirdik. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz, o yüzden bizim için her puan önemli. 1 puan idare eder." dedi.

Beşiktaşlı oyuncuların kendilerini provoke ettiklerini söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Kazanamadık ama bir puan da deplasmanda kötü değil. İlk yarıda bizi provoke etmeye çalıştılar, biz de onların tuzaklarına düştük. Bizim için akıllıca bir hareket değildi bu." diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Derbi

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