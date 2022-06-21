Fenerbahçeli Mbwana Samatta'ya iki talip | Transfer Haberleri

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Fenerbahçe'nin geçen sezon Royal Atnwerp'e kiralık olarak gönderdiği Samatta'ya talipler çıktı.

NTV Spor'un haberine göre; Suudi Arabistan Ligi'nden iki ekip 29 yaşındaki golcüye talip oldu.

2024'e kadar Sarı-Lacivertliler'de kontratı bulunan Samatta'nın yıllık net maaşı 2.4 milyon Euro... Samatta’nın tüm maaşını karşılamak şartıyla bir yıllığına bedelsiz kiralamayı düşünen Suudi Arabistan Ligi temsilcileri kısa süre içerisinde Fenerbahçe’ye teklif yapacak.

Ally Samatta, geçen sezon Antwerp forması ile 41 maçta 9 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

2020-21 sezonunda Aston Villa'dan zorunlu satın alma ile kiralık transfer edilen Samatta için Fenerbahçe İngiliz kulübüne bu sezon başında 6 milyon Euro ödedi. Fenerbahçe'de 1 sezon geçiren tecrübeli isim 33 karşılaşmada forma giyerken 6 gol kaydetti.

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