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Futbol
Haber Giriş: 22.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun oğlu oldu

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Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun oğlu oldu

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun oğlu oldu.

Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo’nun oğlu oldu.

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Luiz Gustavo’nun oğlu oldu. Futbolcumuzun eşi Milene Marx, Kilian adını verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Luiz ve Milene çiftini tebrik ediyor, Kilian’a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

F.BAHÇELİLER 'KALEDEKİ AÇI' LANSMANINDA BİR ARAYA GELDİ

F.Bahçe'nin eski kalecilerinden, kulübün kongre üyesi ve iş insanı Bülent Arslan’ın kaleme aldığı “Kaledeki Açı” adlı kitabının tanıtımı dün yapıldı. Ülker Stadı 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilen lansmana sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile birlikte yöneticiler Sevil Zeynep Becan, Turhan Şahin, futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, F.Bahçe Futbol Akademisi Mentörü Kemal Aslan, kaleci antrenörü Michael Kraft ve takımın genç kalecileri katıldı

Fenerbahçeli Luiz Gustavonun oğlu oldu

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