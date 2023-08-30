Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci hedeflerini açıkladı: Hem Konferans Ligi'nde hem Süper Lig'de şampiyonluk istiyoruz | Islıklar olumsuz etkiliyor...

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Röportajımız 30 Ağustos gününde yayınlanacağı için sorularımız da Zafer Bayramı coşkusunu içinde barındırsın devamında da taraftarların merak ettikleri soru-cevaplarıyla sürsün istedik. F.Bahçe kadrosunda bulunan tüm Türk futbolcuların yüreklerinin Atatürk sevgisiyle dolu olduğunu biliyorduk ama biraz soruşturunca İrfan Can Kahveci’nin aile olarak tam bir Atatürk hayranı olduğunu öğrendik ve bayram coşkusuyla dolu bu röportajını onunla yapmak istedik. Bu sezon 7’de 7 yapan F.Bahçe’de 4 gol, 3 asistle takımın en dikkat çeken performanslarından birine imza atan İrfan Can hem kendi hem de takımdaki çıkışı şöyle değerlendirdi:

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İSMAİL KARTAL BİR BABA, BİR AĞABEY BAZEN DE BİR ARKADAŞ GİBİ

“Teknik direktörümüz İSMAİL KARTAL, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü çok iyi bilen bu kulübün evladı olan bir teknik adam. Oynayan oynamayan her oyuncuyla tek tek ilgileniyor. Bu da bizim için artı. Futbolculara bir baba gibi, bir ağabey gibi yeri geldiğinde arkadaş gibi yaklaşıyor. Hem antrenmanda hem antrenman dışında bizle hep iletişim halinde olması bize özgüven aşılıyor. Eğlenceli antrenmanlar yaptırıyor. Oynadığımız oyundan keyif alıyoruz ve bu sayede başarı da gelir.

Camianın şampiyonluk hasreti var, biz de şampiyonluğa hasretiz ve şampiyon olmayı çok istiyoruz. Bu hasretin bize baskı değil itici güç vermesini istiyoruz. Bu sene şampiyon olmayı çok istiyoruz.

8 NUMARADA OYNARSAM PERFORMANSIM YÜZDE 50 ARTAR

Bu sene çok kaliteli bir kadro kuruldu. Sadece kendi ligimizde değil, Konferans Ligi’nde de ülkemize bir Avrupa kupası getirmek istiyoruz. Neden olmasın. İyi bir hava yakaladık bunu bozmayıp inşallah mutlu sona bu sezon ulaşacağız.”

İrfan Can, Fenerbahçe’de birçok farklı bölgede görev yaparken en verimli olduğu ve kendisini en rahat hissettiği mevkiyi şu sözlerle anlattı; “Ben Fenerbahçe’ye geldiğim günden beri gelen tüm hocalarımla konuştum ve 8 numara oynadığımı söyledim. Ama hocalarım bazen kanatta oyuncu eksikliğinden bazen de oyun kuruculuğumdan yararlanıp orta saha ve forvetle topları buluşturduğumdan dolayı sağ kanatta yararlanmak istediler.

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HER YERDE OYNARIM

F.Bahçe forması için her mevkide elimden geldiğince mücadele ederim. 8 numarayım ama farklı yerlerde görev verilirse yapacak bir şey yok, sesimi çıkartmadan mücadele ederim. Ancak 8 numarada oynarsam performansım yüzde 50 daha artar.”

KAZANMA HIRSIMI GÖSTERiP GEÇEN YIL KIRDIĞIM KARiYER GOL REKORUMU GEÇECEĞiM

Geride kalan sezonda 42 maçta 7 gol sevinç yaşayan milli oyuncu “Gol atmanın tarifi zor” dedi. İrfan Can ayrıca geçen sezon gördüğü kartlar için “Artık daha olgunum. Bu yıl da kazanma hırsımı sahaya yansıtacağım, inşallah kart görmeyeceğim” diye konuştu.

İrfan Can bu sezon 7 maçta şimdiden 4 gol, 3 asiste ulaştı. Geçen sezon 42 resmi maçta 7 kez ağları sarsan İrfan Can, 5 de gol pası verdi. Bu sezonki performansıyla kariyer rekoru kırdığı 2022- 23’ü geçmekte kararlı olan 28 yaşındaki futbolcu bu konuyla ilgili şunları söyledi:

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HER SENE GELiŞiYORUM

“Gol atmak farklı bir duygu veriyor futbolcuya. Tarifi çok zor. Geçmişte daha çok uzaktan attığım gollerim vardı bu sene daha çok ceza sahası içine girip attığım goller var. Bu da her sene kendimi geliştirdiğimi gösterir diye düşünüyorum. Geçen sene kariyerimdeki gol rekoruma ulaştım. Bu yıl daha fazlasını hedefliyorum.”

KARTLAR HIRSIM YÜZÜNDENDi

İrfan Can artık daha olgun bir futbolcu olduğunu da belirtirken “Geçen yıl gördüğüm kartlar çok şanssızlık sonucu olan kartlardı. İçimden gelen kazanma hırsıyla eleştirilere sahada cevap vermek istiyordum bundan dolayı gördüğüm kartlar oldu. Yaşım ilerledikçe, çocuğum olduktan sonra olgunlaştım. Her şeyden ders çıkarmaya çalışıyorum. Bu yıl da kazanma hırsımı sahaya yansıtacağım, inşallah kart görmeyeceğim” diye konuştu.

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ISLIKLAR OLUMSUZ ETKiLiYOR ANCAK SEViLDiKÇE, DESTEK GELDiKÇE DAHA ÇOK COŞARIM

Bu sezon UEFA Konferans Ligi’nde 3-1 kazanılan Maribor maçının 2. yarısında bazı taraftarların tepkisiyle karşılaşan İrfan Can Kahveci tribünden gelen protestoların hem kendi hem de takım üzerindeki etkisini şu sözlerle ifade etti:

ESKi RUHU YAKALIYORUZ

“Takımımızı maç içinde ıslıklayarak veya homurdanarak protesto etmek olumlu bir geri dönüş getirmiyor. Biz de duygusal insanlarız, makine değiliz. Bu davranışlardan bazen moralimiz bozuluyor. Yani karşılaşma içinde takımınızı desteklediğiniz zaman takım ne olursa olsun olumluyu sahaya yansıtıyor ama ıslıklamaların veya homurdanmaların bir yararı olduğunu, itici güç yarattığını düşünmüyorum. Ama bu sene çıktığımız maçlarda eski ruhu yakalamaya başlıyoruz diye hissediyorum. Hayattaki en üzüldüğüm an Sivas maçının sonrası...

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YETER Ki DESTEK OLSUN

Ben çok duygusal bir insanım. Eleştiriler ve ıslıklamalar beni çok olumsuz etkiliyor. Ama taraftarların bana destek çıktığını gördüğüm zaman benim sahaya yansıtabileceğimin sınırı yok. Çünkü öyle bir yetenekte oyuncuyum. Destek geldikçe, daha çok sevildikçe daha çok coşarım.”

ARDA GÜLER’i ÇOK ÖZLEDiM UMARIM DEVLER LiGi’Ni KAZANIR

“Arda Güler’i çok özledim. Ama onu Real Madrid formasıyla gördüğüm an çok duygulandım. Bizi çok gururlandırdı. Çok yetenekli çok güzel bir çocuk. (Onu gelecekte nerede görebiliriz sorusuna ise gülerek) Daha büyük neresi var görebileceğimiz? Real Madrid’den daha büyüğü mü var? İnşallah başarılı olur, Şampiyonlar Ligi’ni kazanır.”

CENGiZ ÜNDER BiZE SEViYE ATLATACAK

İrfan Can takıma yeni katılan Cengiz Ünder için “Cengiz hem çok iyi oyuncu hem de çok iyi arkadaşım. Bize seviye atlatacak bir oyuncu” derken Edin Dzeko için de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bizden biri gibi, Bosnalı. Takım için ne iyi olabilir bunu konuşuyor tecrübesinden yararlanıyoruz. Onlara da kulübü, camiayı taraftarı anlatıyoruz. O da bize maç içinde yapmamız gerekeni anlatıyor.”

TADiÇ TAM BiR LiDER OYUNCU BU ONUN RUHUNDA VAR

Tadic: “Çok hırslı, kaliteli ve lider ruhlu bir oyuncu. Bunlar sonradan gelecek şeyler değil ruhunda var. Takım daha iyi olsun diye liderlik yapıp bize katkı veriyor.”

Szymanskıfred: “Onların transferinde de tıpkı bende olduğu gibi Galatasaray devreye girdi bunu arada konuştuk. İkisi de çok iyi oyuncu. İnsan olarak iyiler hemen uyum sağladılar.”

OĞLUM DA FENERBAHÇE FORMASINI GiYSiN iSTERiM

“Biz ailece Fenerbahçeliyiz. Babam, annem, ablam, eşim ve eşimin ailesi de Fenerbahçeli. Sadece dayılarım Galatasaraylı.

Oğlumun ileride futbolcu olmasını ve bu şanlı Fenerbahçe formasını giymesini çok isterim ancak şu an için çok erken.

Oğlum da inşallah ileride futbolcu olur ama zorlamayla olmaz. Kendi içinden geldiği gibi neyi isterse seçimini ona göre yapmasını isterim.”

HAGi DE BÜYÜK BiR FUTBOLCU AMA TABii Kİ ALEX DE SOUZA

Sarı lacivertli yıldız futbolcu kariyerinde kendisini etkileyen oyuncuları sorduğumuzda “Alex ve Ronaldinho videolarıyla büyüdüm” derken ‘Hagi mi, Alex mi?’ sorusunu yönelttiğimizde ise “Hagi de büyük oyuncu ama tabii ki de Alex de Souza” yanıtını verdi.

TÜM TÜRK HALKININ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NI YÜREKTEN KUTLARIM

“Öncelikle tüm Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutlarım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun şanlı Türk ordusunu bu vesileyle saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Atatürk bizim yol göstericimiz, babamız, büyüğümüz, Türkiye devletinin her şeyidir. Her zaman onun izinden gitmeye çalışıyoruz. Bu bayram Twente maçı için Hollanda’da olacağım. Evime bayrağımı asıp yola çıkacağım.”