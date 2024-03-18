Fenerbahçeli futbolcuları korumaya çalışan Trabzonsporlu Eren Elmalı büyük takdir topladı

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından saha karıştı.
Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya sahaya indi.
Bordo-mavili taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan olayları, güvenlik güçleri engellemekte zorlandı.
Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı'nın yaşanan olaylarda Fenerbahçeli futbolcuları korumaya çalışması gündem oldu.
Eren Elmalı'nın, tribünden inen taraftarların Fenerbahçeli oyunculara doğru yönelmesi sonrası soyunma odasına gitmeye çalışan meslektaşlarını koruyamaya çalışması ve taraftarlara engel olmaya çalışması dikkat çekti.
Eren Elmalı'nın bu hareketi, sosyal medyada futbolseverler tarafından takdir topladı.