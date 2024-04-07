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Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray maçı sonrası art arda paylaşımlar: 'İyi ki...'

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#FENERBAHÇE#GALATASARAY#Süper Kupa
Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray maçı sonrası art arda paylaşımlar: İyi ki...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 23:27

Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkan Fenerbahçe, başlama düdüğünün ardından Icardi'nin golü sonrası santra yapılmadan sahadan çekildi ve maç yarıda kaldı. Fenerbahçe A Takımı'nda yer alan futbolcular ise karşılaşmanın ardından paylaşımlarda bulundu.

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Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabakaya U19 Takımı ile çıkan Fenerbahçe, ilk dakikada Mauro Icardi'nin attığı golün ardından sahadan çekildi ve maç yarıda kaldı.

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Hakem Volkan Bayarslan, Fenerbahçeli futbolcuların sahadan tamamen ayrılmasının ardından maçı tatil etti.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin A Takımı'nda yer alan İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi, yaşanan durumun ardından paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray maçı sonrası art arda paylaşımlar: İyi ki...

'İYİ Kİ FENERBAHÇE'

İrfan Can Kahveci; Fenerbahçe armasını öptüğü bir fotoğrafı paylaşırken, Mert Hakan Yandaş da sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolcuların fotoğrafını paylaşarak 'İyi ki Fenerbahçe' notunu düştü.

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Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray maçı sonrası art arda paylaşımlar: İyi ki...

Sarı - lacivertlilerin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi de takımın sahadan çekilmesinin ardından X hesabı üzerinden sarı - lacivert kalp paylaşımı yaptı.

Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray maçı sonrası art arda paylaşımlar: İyi ki...

Futbolcuların paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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#FENERBAHÇE#GALATASARAY#Süper Kupa

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