Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray maçı sonrası art arda paylaşımlar: 'İyi ki...'

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Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabakaya U19 Takımı ile çıkan Fenerbahçe, ilk dakikada Mauro Icardi'nin attığı golün ardından sahadan çekildi ve maç yarıda kaldı.

Hakem Volkan Bayarslan, Fenerbahçeli futbolcuların sahadan tamamen ayrılmasının ardından maçı tatil etti.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin A Takımı'nda yer alan İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi, yaşanan durumun ardından paylaşımlarda bulundu.

'İYİ Kİ FENERBAHÇE'

İrfan Can Kahveci; Fenerbahçe armasını öptüğü bir fotoğrafı paylaşırken, Mert Hakan Yandaş da sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolcuların fotoğrafını paylaşarak 'İyi ki Fenerbahçe' notunu düştü.

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Sarı - lacivertlilerin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi de takımın sahadan çekilmesinin ardından X hesabı üzerinden sarı - lacivert kalp paylaşımı yaptı.

Futbolcuların paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.