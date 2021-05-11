Fenerbahçeli futbolculardan Filistin'e destek
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Sivasspor'u konuk Fenerbahçe'de futbolcular, maç öncesi ısınmaya üzerinde "Özgür Filistin" yazılı tişörtlerle çıktı.
Sarı lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanacak Sivasspor maçı öncesi, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine tepki gösterdi.
Fenerbahçeli futbolcular sahaya üzerinde Türkiye ile Filistin bayrağının yer aldığı ve Özgür Filistin yazan tişörtlerle çıktı.
Fenerbahçeli futbolcular, Sivasspor maçı öncesi ısınmaya "Özgür Filistin" yazılı tişörtlerle çıktı. pic.twitter.com/oFBU0JKDe2
Fenerbahçeli futbolcular, Sivasspor maçı öncesi ısınmaya "Özgür Filistin" yazılı tişörtlerle çıktı. pic.twitter.com/oFBU0JKDe2— Spor Arena (@sporarena) May 11, 2021