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Futbol
Haber Giriş: 11.05.2021 - 20:15 | Son Güncelleme:

Fenerbahçeli futbolculardan Filistin'e destek

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Fenerbahçeli futbolculardan Filistin'e destek

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Sivasspor'u konuk Fenerbahçe'de futbolcular, maç öncesi ısınmaya üzerinde "Özgür Filistin" yazılı tişörtlerle çıktı.

Sarı lacivertliler, Ülker Stadı'nda oynanacak Sivasspor maçı öncesi, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesine tepki gösterdi.

Fenerbahçeli futbolcular sahaya üzerinde Türkiye ile Filistin bayrağının yer aldığı ve Özgür Filistin yazan tişörtlerle çıktı.

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