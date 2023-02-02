Fenerbahçeli futbolculardan Adana Demirspor maçı sonrası hakem isyanı: 'Canımız yanıyor, emek veriyoruz'

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Süper Lig'de Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Altay Bayındır, maç sonunda hakemin performansını eleştirdi.

Mert Hakan YANDAŞ: MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Maçın önüne geçen VAR ve orta hakem vardı. Konuşmak istemiyoruz ama canımız yanıyor. Benim pozisyonumda kural yeni gelmiş. Kural böyleymiş. Hadi onu geçtim. Batshuayi ve Valencia'nın pozisyonları %100 penaltı.

NE DÜŞÜNÜYOR DA ÇALMIYOR?

Türk futbolunda ilginç şeyler oluyor. Birileri çıktı konuştu. Bir sürü şey değişti. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bizim canımız yanıyor. Her şeyi geçtim. Son pozisyon. Düdüğü ağzına götürüyor. Ne düşünüyor da çalmıyor? Sonra vazgeçiyor. Susmak istiyoruz, susamıyoruz. Konuşunca tepki görüyoruz. Fenerbahçe camiası birlikte kalsın. Daha hiçbir şey bitmedi. Biz Allah'ın izniyle buradan dönmesini biliriz

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Altay Bayındır: EMEK VERİYORUZ

Bu konulara fazla girmedim ama pozisyonlar incelenmeli. Samet, Batshuayi, Valencia'nın pozisyonu var. Son dakikada Zajc'ın pozisyonu var. Hakem düdüğü ağzına götürdü ama niye vermedi anlamadım. Emek veriyoruz burad

KAFASIYLA BENİM ELİME VURDU

Nasıl bakıyorlar, pek fazla anlamış değilim. Top sektikten sonra topa çıktım. Topa gitme amaçlı elimi uzattım. İkimiz aynı anda topa çıktık. O kafasıyla benim elime vurdu. İkimiz de yere düştük. Penaltı verdi.

DEVAM EDECEĞİZ

Kazanmaya devam etmeliyiz. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Bugün verilen kararlarla alakalı üzgünüz. Tüm pozisyonlar konuşuluyor. Diyeceklerim bu kadar.