Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı anlatım: Adana Demirspor Fenerbahçe maçı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Adana Demirspor#Süper Lig
Canlı anlatım: Adana Demirspor Fenerbahçe maçı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 19:55

Spor Toto Süper Lig 22. hafta kapanış maçında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig 22. hafta kapanış maçında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

ADANA DEMİRSPOR 0-0 FENERBAHÇE

İlk yarı sonucu: 0-0

Mert Hakan Yandaş'ın 14. dakikada attığı müthiş gol, VAR incelemesinde öncesindeki pozisyonda elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

32' Belhanda'nın kullandığı penaltıda Altay'ın ayağından seken top üst direkten oyuna döndü.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 22'nci Hafta mücadelesinde Adana Demirspor, FENERBAHÇE'yi konuk ediyor. Saat 20.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Adana Demirspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euroluk harcama FFPye nasıl takılmadı

Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euro'luk harcama FFP'ye nasıl takılmadı?

#Futbol
6 SORU 6 YANIT | Ukraynada tanklar savaşın seyrini değiştirir mi Batının göndereceği tanklar neden önemli

6 SORU 6 YANIT | Ukrayna'da tanklar savaşın seyrini değiştirir mi? Batı'nın göndereceği tanklar neden önemli?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Terminatör filmindeki robot gerçek oldu

Terminatör filmindeki robot gerçek oldu!

#Terminatör