Canlı anlatım: Adana Demirspor Fenerbahçe maçı

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Spor Toto Süper Lig 22. hafta kapanış maçında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
ADANA DEMİRSPOR 0-0 FENERBAHÇE
İlk yarı sonucu: 0-0
Mert Hakan Yandaş'ın 14. dakikada attığı müthiş gol, VAR incelemesinde öncesindeki pozisyonda elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
32' Belhanda'nın kullandığı penaltıda Altay'ın ayağından seken top üst direkten oyuna döndü.
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba.
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi
ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 22'nci Hafta mücadelesinde Adana Demirspor, FENERBAHÇE'yi konuk ediyor. Saat 20.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilir.