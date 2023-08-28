Fenerbahçeli Fred'den Galatasaray sorusuna yanıt: 'Kaç kere aradıklarını bilmiyorum'

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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu büyük kulüpte olduğum için çok mutluyum. Buraya gelmem için büyük çaba sarf eden başkanımız ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Çok büyük bir kulüp burası. Güzel bir ülkedeyim. Her şey iyi gidiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Herkes beni en iyi şekilde karşıladılar. İlk izlenimlerim çok güzel. Umarım üzerine koyarak devam ederim

BAŞKA TÜRK TAKIMLARININ İLGİSİ VARDI

Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Başka Türk takımlarının da ilgisi vardı. İngiltere'den ve farklı ülkelerden de ilgi vardı. Fenerbahçe bana gelip projeyi anlatınca buraya gelmek istedim. Çok ciddi şekilde yaklaştılar. Taraftarlar da tercihimde etkili oldu. Taraftarlarımız harika. 90 dakika boyunca bizi destekliyorlar. Umarım bu destek böyle devam eder.

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RİTMİM ARTACAK

İptal edilen gol çok güzeldi. Benim için güzel bir başlangıç olurdu. Önemli olan attığım gol değil, o maçtan 3 puan almaktı. Rakibimiz de çok istekli oynadı. Takım olarak iyi oynadık ve istediğimiz galibiyeti aldık. O maçta 90 dakika oynayacak durumda değildim. Maç maç ritmimin artacağını düşünüyorum.

'ERDEN TİMUR KAÇ KERE ARADI?' SORUSUNA YANIT

Buradan başka ilgilenen Türk takımlarl da vardı. Süreci menajerim yürüttü. Menajerim üzerinden bazı teklifler vardı. Kaç kere aradıklarını bilmiyorum ama teklif olduğu doğru. Ben bu büyük kulübe gelmeyi tercih ettim.

KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM

Alex, Roberto Carlos, Deivid gibi birçok Brezilyalı bu kulüpte oynadılar, isimlerini tarihe yazdırdılar. Ben de bunu çok istiyorum. Fenerbahçe tarihinde önemli bir oyuncu olmak ve kupalar kazanmak istiyorum.

TRANSFER SÜRECİ

Fenerbahçe'ye TRANSFER sürecim Mario Branco ile başladı. Menajerimle iletişime geçti. Daha sonra kendisiyle konuşmaya başladık. Buraya gelmemdeki en önemli sebep, kulübün hedeflerini bana anlatmalarıydı. Okan Özkan da Manchester'a geldi, ikisiyle uzun uzun konuşma fırsatım oldu. Onlar bu sezon kupalar kazanmak için güçlü takım kuracaklarını söylediler. Ben de 30 yaşımda olmama rağmen çok hırslıyım. Birçok kupa kazanmak istiyorum. Bu kulübün kazanmak istemesi ve güçlü kadrosu gelme sebeplerim oldu

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ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI

Ben gol atarsam 'Samba' çalsın isterim ama benim için önemli olan şey, çalan müzik değil takımın kazanması. Uzun yıllardır Fenerbahçe şampiyon olamıyor, bunun öneminin farkındayız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu hepimiz için çok önemli. Biz doğru yoldayız. Birlik içinde yola devam ediyoruz. Umarım bizim için iyi bir sezon olur.

LIVAKOVIC VE ALTAY YORUMU

Livakovic çok iyi bir kaleci. Takımımıza yardım etmeye geldi. Hepimiz takıma sağlamak için çalışıyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu takım tarih yazabilecek kapasitede. Altay giderken kendisine iyi şanslar diledim. Büyük bir takıma gidiyor. Yaşayabileceği bazı semt önerilerinde bulundum. Çok fazla yağmur yağdığını söyledim. Altay, Manchester United'da çok mutlu olacak

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