Son Dakika: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu üzüntüsü yaşanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen ve tedavisine başlanan milli futbolcu, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

UEFA Konferans Ligi'nde Twente ile oynanacak rövanş müsabakasında ve Süper Lig'deki MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek olan 23 yaşındaki oyuncu, milli aradan sonra yeşil sahalara dönecek.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"UEFA Konferans Ligi Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu’nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen başarılı oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Ferdi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede takıma yeniden dönmesini bekliyoruz.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE Spor Kulübü