×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Sakatlık
Son Dakika: Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlundan kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 15:09

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak ve milli aranın ardından sahalara dönecek.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu üzüntüsü yaşanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen ve tedavisine başlanan milli futbolcu, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

UEFA Konferans Ligi'nde Twente ile oynanacak rövanş müsabakasında ve Süper Lig'deki MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek olan 23 yaşındaki oyuncu, milli aradan sonra yeşil sahalara dönecek.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"UEFA Konferans Ligi Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu’nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen başarılı oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Ferdi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede takıma yeniden dönmesini bekliyoruz.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE Spor Kulübü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Sakatlık

BAKMADAN GEÇME!