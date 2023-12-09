Fenerbahçeli Dzeko'dan Szymanski'ye: "Keşke asistimi yemeseydi..."

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Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de 3-1 yendiği ve Süper Lig'in liderliğine yükseldiği maç sonrası Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Miguel Crespo ve Alexander Djiku açıklamalarda bulundu.

EDIN DZEKO: "MAÇI KAZANACAĞIMIZI BİLİYORDUK"

"Çok iyi bir oyun sergiledik. Takım harika bir performans sergiledi ilk dakikadan son dakikaya kadar. Çok iyi futbol oynadık. İkili mücadelelerde çok iyiydik. Kendi hatamızdan penaltı golü yedik. Sonra durmadık. Biliyorduk maçı kazanacağımızı. Bu takımla gerçekten gurur duyuyorum. Keşke Sebastian attığı golün öncesinde asistimi değerlendirebilseydi. O her zaman böyle, daha zor pozisyonlarda gol atmayı çok seviyor. Çok fazla gol oyuncunun gol atması takımımız için çok iyi. Tek oyuncuya bağlı olsak sorun olurdu. Fred de aslında çok pozisyona giriyor. Burada oynamak kolay değil ama takımımız çok iyi performans sergiledi..."

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SEBASTIAN SZYMANSKI: "FENERBAHÇE'Yİ ÇOK İYİ TEMSİL ETTİK"

"Açıkçası o boş pozisyonu nasıl kaçırdım, bilmiyorum. Kaptanımız Dzeko çok güzel bir pas atmıştı. Sonrasında gol attım. Çok güzel bir takım ruhu sergiledik. Sahadaki herkes büyük kulüp futbolcusu gibi oynadı. Fenerbahçe'yi çok iyi temsil ettik. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Kritik bir 3 puan aldık. Böyle istatistiklere sahip olmak iyi hissettirir. Bugün önemli olan takım olarak aldığımız 3 puandı. Ben kulübüm için her zaman en iyisini ortaya koyarım. Gelişim kaydediyorum, gollerle asistlerle takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok ama çok mutluyum..."

MIGUEL CRESPO: "İYİ REAKSİYON GÖSTEDİK"

"Bizler kendi kalitemizi biliyoruz. Danimarka bir kazaydı. Bu tarz kazalar büyük takımların başına gelebilir. Önemli olan reaksiyon göstermekti. Bunu da hem Sivasspor hem de Beşiktaş karşısında en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Sezon basında çok süre almıyordum. Gelecek fırsatı bekledim. En iyi şekilde çalıştım. Hem kendime hem çalışmalarıma inanıyorum hem de hocanın bana güvendiğini biliyordum. Fırsatı geldiğinde elimden gelenin en iyisini yaptım. Oynadığımda elimden geleni yapıyorum. Her zaman en önemlisi Fenerbahçe. İki takım arasında dengeli bir yarış oluyor. Bu şekilde devam edecek. Galatasaray iyi takım ama kendi kalitemize inanıyoruz, başarabileceklerimizi biliyoruz. Şampiyonluğu bu sene alacağımıza inanıyoruz..."

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ALEXANDER DJIKU: "SAKATLIK SONRASI 90 DAKİKA KOLAY OLMAZ"

"Geri döndüğüm için mutlu hissediyorum. İyi maç ortaya koyduk. 1. dakikadan sonuna kadar güçlü performans ortaya koyduk. Kompakt durduk, rakip kalede çok şans oluşturduk. Galibiyeti hak ettiğimiz düşünüyorum... İlk 3 gün kesin değildi oynayacağım. İki antrenman yapmıştım ama sonra oynayabileceğimi hissettim. Maçtan önce yoğun bir derbi olacağını biliyordum. Ben de elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştım. 80 dakika oyunda kaldım. Umarım bir sonraki maçı 90 dakika ile tamamlarım.. Taraftarları tribünde görmekten mutluyuz. Sakatlıktan sonra benim için büyük keyif oldu. Bana göre taraftarımız Türkiye’nin en büyük taraftarı. Deplasmana gittiğimizde her zaman ordalar, onların desteğini hissediyoruz. Başından sonuna kadar desteği hissettik. Her maç onları gururlandıracak neticeler elde etmek istiyoruz..."

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