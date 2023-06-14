Fenerbahçeli Arda Güler için şaşırtan bonservis ücretini duyurdular! İkna için devredeler

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Fenerbahçe ile son 2 sezonda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Arda Güler konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Süper Lig'in ilk yarısında forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler, ligin son dönemine ve Türkiye Kupası finaline damga vurmuştu.

JESUS VE TÜM TAKIM ALKIŞLADI

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı Türkiye Kupası finalinde takımının ilk golünün asistini yapan Arda, ortaya koyduğu performansla Jorge Jesus ve takım arkadaşlarından alkış almıştı.

FİNALİN EN DEĞERLİSİ SEÇİLDİ

Ayrıca 18 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla birlikte Ziraat Türkiye Kupası finalinin en iyi oyuncusu seçilmişti.

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FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?

Son dönemde aldığı sürelerle birlikte 1500 dakikayı dolduran Arda Güler'in, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.

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Geçtiğimiz günlerde Arda'nın durumu hakkında konuşan Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, "Arda Güler’i 4 sene önce canlı olarak Fenerbahçe-Bucaspor maçında izledim. O zamandan belliydi geleceği. Allah onu yıldız olması için dünyaya getirmiş. 17 yaşında ama soru sormaktan çekinmeyen, son derece girişken, öğrenmeye açık bir evladımız. Milli takımımızın da değişmeyecek oyuncularından olacak kalitede. Profesyonellik ruhunda var ve Fenerbahçe aidiyet duygusunu en iyi yaşayanlardan birisi. Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var. Başkanımız ile birlikte bu hafta babası ile görüşeceğiz nasıl bir yol çizilecek önümüzdeki günlerde netleşir" dedi.

5 MİLYON EUROLUK MADDE İPTAL OLMUŞTU AMA...

Arda'nın bu sezon bulduğu süre 1500 dakikayı aşmasıyla birlikte 5 milyon euroluk serbest kalma maddesinin iptal olduğu belirtilmişti.

YENİ İDDİA: 17.5 MİLYON EURO

Transfer sezonlarının ünlü isimlerinden Fabrizio Romano ise yaptığı paylaşımda "Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri için sadece 17,5 milyon euro" ifadelerini kullandı.

Romano, 1500 dakikalık sürenin aşılması nedeniyle serbest kalma maddesinin17.5 mlyon euro olarak belirlendiğini vurguladı.

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Bu sebeple de birçok üst düzey takımın, 18 yaşındaki futbolcuyu ikna etmek için harekete geçtiği bilgisini verdi.

Bu sezon 35 maçta forma giyen genç yıldız, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.