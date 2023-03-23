Fenerbahçeli Arda Güler, geleceğin en büyük 9 yıldız adayı arasında!

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Futbolda bir sonraki büyük yıldızı belirlemek için 2016 yılından bu yana GOAL tarafından 19 yaş ve altındaki en iyi genç oyunculara verilen NXGN’in kazananları arasına bu yıl Fenerbahçeli Arda Güler de girdi.

Geçmişte her yıl bir kişiye verilen ödülü bu yıl 9 oyuncu kazandı. GOAL, bu yıl en iyi 50 oyuncudan tek bir galip çıkarmak yerine sınıfının en iyileri olan elit bir grup oluşturdu. Bu oyuncular yıl boyunca NXGN’nin dünyanın dört bir yanından futbol uzmanları tarafından belirlendi. GOAL, bu prestijli ödüle layık gördüğü Arda için şu ifadeleri kullandı:

HAK ETTİĞİ SÜRE ALAMASA DA YETENEĞİNİ GÖSTERMEYİ BİLDİ

“Türk Messi lakaplı Arda, birkaç yıldır gündemin zirvesinde ve 2021 yazında Fenerbahçe’de A takıma yükseldiğinden beri bunun nedenini kanıtladı.

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Çok az kişide olan top sürme ve top kontrol yeteneğine sahip. Arda, Messi’nin yanı sıra Mesut Özil’e benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Özil’in bir gün ‘dünya yıldızı’ olacağını söylediği Arda, yeteneğinin hak ettiği kadar süre alamasa da maçlarda önemli roller oynadı. Ofansif orta saha oyuncusu, Arsenal, Barcelona, Bayern Münih gibi takımların takibinde.”

Alejandra Garnacho(Manchester United)

Manchester United’ın 3 yıl önce A.Madrid’in elinden kaptığı İspanyol sol kanat, bu sezon tam 32 maçta forma giyip, 5 gol, 6 asist üretmeyi başardı.

Endrick(Palmeiras)

Brezilyalı santrfor, 2024’te Real Madrid’e katılacak. İspanyol kulübü bu anlaşma için Palmeiras’a tam 35 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

Gavi(Barcelona)

İspanyol orta saha oyuncusu şimdiden Barcelona’da 84, İspanya A Milli Takımı’nda 17 maça çıktı ve değerini 90 milyon Euro’ya uçurdu.

Youssoufa Moukoko(Dortmund)

Borussia Dortmund formasıyla bu sezon 26 maç oynayıp 6 gol, 4 asist üreten genç sartrfor, Almanya A Milli Takımı’nda da 2 kez forma giydi

Mohamed-Ali Cho(Real Sociedad)

İngiliz asıllı Fransız santfror, PSG ve Everton altyapılarındaki başarısını Angers’te de tekrarlayınca bu sezon 11 milyon Euro’ya R.Sociedad’a satıldı.

Romeo Lavia(Southampton)

Manchester altyapısında yetişen Belçikalı önlibero, Temmuz 2022’de 12.3 milyon Euro’ya transfer olduğu Southampton’da bu sezon 25 maç oynadı.

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Mathys Tel(Bayern Münih)

Bayern Münih’in geçen yaz Rennes’den 20 milyon Euro’ya satın aldığı Fransız santrfor, Alman ekibinde 21 resmi maçta oynayıp 5 gol kaydetti.

Warren Zaire-Emery(PSG)

Yıldızlar topluluğu PSG’de bile ilk 11’e girmeyi başaran Fransız orta saha oyuncusu, kulüp altyapısının gurur kaynaklarından biri oldu.