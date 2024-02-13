Fenerbahçe'den Ryan Kent'i şoke eden karar! Lazio'ya gitmediğine pişman oldu

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Devre arası transfer döneminde Serie A ekibi Lazio ile her konuda anlaşılmasına rağmen son anda karar değiştirip takımda kalan Ryan Kent, Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'de sezon başında kadroya katılan ilk isim olan ancak İsmail Kartal'ın takımda düşünmediği Ryan Kent için ocak ayı transfer döneminde Lazio ile anlaşma sağlandı.

Sezonun geri kalanını Lazio'da geçirmeyi kabul eden Kent, son anda beklenmedik bir karar alarak takımda kalırken Fenerbahçe'yi yabancı sayısı konusunda zor durumda bıraktı.

İngiliz futbolcunun takımda kalmasının ardından kadrosunda 15 yabancı bulunan Fenerbahçe'de Ryan Kent, Süper Lig için TFF'ye bildirilen listeye alınmadı.

Ryan Kent'in TFF'ye bildirilen listeye alınmadığını aktaran Ahmet Selim Kul, "Fenerbahçe az önce Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi olarak kadrosunu bildirdi. Dışarıda kalan oyuncu Ryan Kent oldu. Tabii ki bu bölgede hem Tadic hem King'in olmasının etkisi var. Hem de Lazio ile anlaşılırken gitmemesinin nedeni var." ifadelerini kullandı.

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3 GOLE KATKI YAPTI

Fenerbahçe'de bu sezon 16 maçta forma giyen Ryan Kent, 1 gol atıp 2 asist yaptı.

İsmail Kartal, Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın son anlarında Ryan Kent'i oyuna alarak herkesi şaşırtmıştı.