Lazio'dan Ryan Kent açıklaması: Vazgeçiren neydi bilmiyorum ve umurumda bile değil

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Serie A ekiplerinden Lazio'nun Başkanı Claudio Lotito, ara transfer döneminde kulübe gelmeyi son anda reddeden Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Ryan Kent hakkında konuştu.

Kent'i vazgeçirenin ne olduğunu bilmediğini söyleyen Claudio Lotito, "Ryan Kent'i transferden vazgeçiren neydi bilmiyorum ve umurumda bile değil. Çünkü bu sıfır maliyetli bir fırsattı, bir fazlalıktı. Takviyeye ihtiyacımız yoktu çünkü odaklandığımız ve hala çok şey beklediğimiz bu grubun gücüne inanıyoruz" dedi.

SON ANDA KARAR DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Ryan Kent'in Lazio'ya transferi için İtalyan ekibiyle anlaşma sağlamıştı. Ryan Kent'in transferden son anda vazgeçmesinin ardından iptal olmuştu.

3 GOLE KATKI YAPTI

Fenerbahçe'de bu sezon 16 maçta forma giyen Ryan Kent, 1 gol atıp 2 asist yaptı.