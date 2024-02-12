×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Lazio'dan Ryan Kent açıklaması: Vazgeçiren neydi bilmiyorum ve umurumda bile değil

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Lazio#Ryan Kent
Laziodan Ryan Kent açıklaması: Vazgeçiren neydi bilmiyorum ve umurumda bile değil
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 18:23

Lazio Başkanı Claudio Lotito, ara transfer döneminde her konuda anlaşmaya vardıkları ancak Ryan Kent'in son anda fikir değişmesi sonrası iptal edilen transfere ilişkin konuştu.

Haberin Devamı

Serie A ekiplerinden Lazio'nun Başkanı Claudio Lotito, ara transfer döneminde kulübe gelmeyi son anda reddeden Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Ryan Kent hakkında konuştu.

Kent'i vazgeçirenin ne olduğunu bilmediğini söyleyen Claudio Lotito, "Ryan Kent'i transferden vazgeçiren neydi bilmiyorum ve umurumda bile değil. Çünkü bu sıfır maliyetli bir fırsattı, bir fazlalıktı. Takviyeye ihtiyacımız yoktu çünkü odaklandığımız ve hala çok şey beklediğimiz bu grubun gücüne inanıyoruz" dedi.

Gözden KaçmasınErkek A Milli Takımın eleme kadrosu açıklandı Tarık Biberovic ilk kez...Erkek A Milli Takım'ın eleme kadrosu açıklandı! Tarık Biberovic ilk kez...Haberi görüntüle

SON ANDA KARAR DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Ryan Kent'in Lazio'ya transferi için İtalyan ekibiyle anlaşma sağlamıştı. Ryan Kent'in transferden son anda vazgeçmesinin ardından iptal olmuştu.

3 GOLE KATKI YAPTI

Fenerbahçe'de bu sezon 16 maçta forma giyen Ryan Kent, 1 gol atıp 2 asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Lazio#Ryan Kent

BAKMADAN GEÇME!