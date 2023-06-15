Fenerbahçe'den Riccardo Orsolini hamlesi! Kariyer sezonunu geçirdi

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Gianluca DiMarzio'nun haberine göre Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Riccardo Orsolini'yi kadrosuna katmak istiyor.

RAKİPLERİ NAPOLI VE FIORENTINA

26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Napoli'nin ve UEFA Konferans Ligi'nde final oynayan Fiorentina'nın da devrede olduğu kaydedildi.

Kariyerine Ascoli altyapısında başlayan Orsolini, sonrasında Juventus'a bonservisi ile geçerken, Atalanta ve Bologna'da kiralık olarak forma giydikten sonra kalıcı olarak Bologna'ya geçmişti.

En en iyi sezonunu geçiren Orsolini, Bologna formasıyla 32 maçta 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi.