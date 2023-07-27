Fenerbahçe'den Nicolas Dominguez için Bologna'ya yeni teklif! Oyuncu kabul etti

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Transfer dönemini etkili geçiren ve önemli transferlere imza atan Fenerbahçe'de gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Zimbru'yu 5-0 mağlup eden sarı-lacivertliler frene basmıyor.

Fenerbahçe yönetimi, bir süredir ilgilendiği Nicolas Dominguez için bir teklif daha yaptı.

İtalya basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, yıldız oyuncu için Bologna'ya 10 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 teklif etti.

BOLOGNA'NIN TALEBİ

Bologna ise 20 milyon euro bedelden aşağı inerek 12 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 30 istedi.

OYUNCU KABUL ETTİ

Ayrıca Nicolas Dominguez'in Fenerbahçe'nin 3 milyon euro maaş teklifini kabul ettiği belirtildi.

Kariyerine Velez Sarsfield altyapısında başlayan Nicolas Dominguez, 2019 yazında 8.45 milyon euro bedelle Bologna'ya Transfer oldu.

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Serie A'da 103 maça çıkan 25 yaşındaki Arjantinli merkez orta saha Dominguez, 4 gol atıp 6 asist yaptı.