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Fenerbahçe'den Nicolas Dominguez için Bologna'ya yeni teklif! Oyuncu kabul etti

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#Transfer#Fenerbahçe#Dominguez
Fenerbahçeden Nicolas Dominguez için Bolognaya yeni teklif Oyuncu kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 11:57

Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendiği Nicolas Dominugez için Bologna'ya yeni teklif yaptığı belirtildi.

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Transfer dönemini etkili geçiren ve önemli transferlere imza atan Fenerbahçe'de gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Zimbru'yu 5-0 mağlup eden sarı-lacivertliler frene basmıyor.

Fenerbahçe yönetimi, bir süredir ilgilendiği Nicolas Dominguez için bir teklif daha yaptı.

İtalya basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, yıldız oyuncu için Bologna'ya 10 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 teklif etti.

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BOLOGNA'NIN TALEBİ

Bologna ise 20 milyon euro bedelden aşağı inerek 12 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 30 istedi.

OYUNCU KABUL ETTİ

Ayrıca Nicolas Dominguez'in Fenerbahçe'nin 3 milyon euro maaş teklifini kabul ettiği belirtildi.

Kariyerine Velez Sarsfield altyapısında başlayan Nicolas Dominguez, 2019 yazında 8.45 milyon euro bedelle Bologna'ya Transfer oldu.

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Serie A'da 103 maça çıkan 25 yaşındaki Arjantinli merkez orta saha Dominguez, 4 gol atıp 6 asist yaptı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Dominguez

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