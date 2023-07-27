Fenerbahçe-Zimbru maçında gözden kaçan detay! İlk 10 dakikada iki kez yaptı, 'Tadic çok dikkat çekiciydi'

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yeni transferler sahne alırken merakla beklenen performanslardan Tadic ise taraftarı mest etti.

Sarı-lacivertlilerin yeni '10 numarası', yeni takımıyla ilk kez resmi maça çıkarken ortaya koyduğu oyunla taraftarını heyecanlandırdı.

İLK GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun harika golüyle öne geçti. Dusan Tadic'in sol köşeden ceza alanı köşesina pasında topla buluşan Ferdi, uzak köşeye harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe kariyerine asistle başlayan Dusan Tadic'in oyunun genelinde takımına liderlik etmesi de gözlerden kaçmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız oyuncunun performansına övgüler yağdırdı.

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'LİDER RUHLU BİR OYUNCUYUM'

Maç sonu açıklamalarında Fenerbahçe'ye şampiyonluk kazanmak için geldiğini ve takıma liderlik etmek istediğini vurgulayan Tadic şu ifadeleri kullandı:

Ben hayatım boyunca oynadığım kulüplerde lider ruhlu bir oyuncuydum, kariyerimin birçok noktasında kaptandım. Pazubandım olmasa da takıma liderlik yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden Fenerbahçe'ye getirdiler. Başkanımız bu yüzden beni aldı. Ben de bu özelliklerimi sergilemek istiyorum. Ben buraya şakalaşmak için değil şampiyonluk için geldim. Eksik noktaları düzeltmek gerekiyor. Fenerbahçe'nin harika taraftarı önünde oynamak çok büyük mutluluktu. Bize ekstra enerji ve ilham verdiler. Bu anlamda da mutluyum. Onların önünde oynamak özeldi.

UĞUR MELEKE: TADIC'İ ÖZETLEYECEK NOT: İLK 10 DAKİKADA...

Hürriyet yazarlarından Uğur Meleke ise Tadic'in oyun içinde hırsına "İlk 10 dakikada oyunu hızlandırmak için biri soldan, biri sağdan iki taç kullandı Sırp futbolcu! İştahlı oyununu da asist ve şut pası katkılarıyla sürdürdü zaten." ifadeleriyle dikkat çekti.

İşte Uğur Meleke'nin köşe yazısı;

Zimbru, geçen yıl Moldova Ligi’ni üçüncü sırada bitirmiş. Bir önceki turda San Marino temsilcisi La Fiorita’ya karşı dahi topla daha az oynayarak, bir fırsat futboluyla ve tek golle turu geçmişler. Elbette neredeyse 50 katı değerlerinde olan Fenerbahçe için gerçek bir test sayılmazlar. Ancak Fenerbahçe’nin de hazırlık müsabakası tadındaki bu maçtan çıkarabileceği birçok pozitif sinyal olduğunu düşünüyorum ben.

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YENi F.BAHÇE SIKINTI YAŞAMADI

Dünkü Fenerbahçe’yle ilgili herhalde söylenebilecek ilk şey, geçen sezonla neredeyse hiçbir bağın kalmaması. Süper Lig’in son maçında Galatasaray’a karşı çıkan 11’den sadece 1 oyuncu (Ferdi) başladı dün. İlk 11’in beşi yeni transferler, dördü de Jesus’un ana tablosunda yer almayan oyunculardı. Ancak bu kadar yeniyle Fenerbahçe’nin organizasyon anlamında bir sıkıntı yaşamadığını, bütüncül sayılabilecek bir görüntü verdiğini söyleyebiliriz.

BU KADAR iSTEKLi SiFTAH ÖNEMLi

Sarı lacivertlilerin dünden çıkarabileceği ikinci olumlu not da iştahlı oyundu. Maça öyle yüksek bir viteste başladılar ki, 15’inci dakikada topla oynama oranları yüzde 90’a 10’du. Çoktan iki gol bulmuşlardı. Ve Zimbru teknik direktörü de ön libero değişikliği yapmak zorunda kaldı daha 15’te.

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Takımın iştah simgesi Tadic’e ayrı bir parantez açmak lazım. Ajax’tan 100+ gol ve 100+ asistle gelmiş ikonik bir oyuncunun, Fenerbahçe’yle siftahı bu kadar istekli yapması önemli. Sadece şu not sanırım Tadic’i özetleyebilir: İlk 10 dakikada oyunu hızlandırmak için biri soldan, biri sağdan iki taç kullandı Sırp futbolcu! İştahlı oyununu da asist ve şut pası katkılarıyla sürdürdü zaten.

FERDi KALDIĞI YERDEN DEVAM

Fenerbahçe’de Ferdi kaldığı yerden devam etti, süper de bir gol yazı hanesine. Serdar-Djiku ikilisinin çok fazla test edildiğini söyleyemeyiz. Osayi Samuel’in yaz boyunca komşum Lincoln ve Nazım’la ne kadar çok çalıştıklarının canlı şahidiyim. O da sezona hazır göründü. Kent hareketli ama oyun kurma yükü daha çok solda, Ferdi-Tadic ikilisinde. Mert’le Szymanski, rakip ceza alanına çok fazla girerek, öne deneyerek oynadılar. Zaten tabela katkılarıyla da aldılar bunun ödülünü.

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