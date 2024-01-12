Fenerbahçe'den Matheus Saldanha hamlesi! Partizan'dan jet yanıt: 'Satmıyoruz'

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Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe'de gündeme yeni bir isim daha geldi.

Fenerbahçe'nin, Partizan forması giyen 24 yaşındaki santrfor Matheus Saldanha için oyuncunun kulübü ile resmi görüşmelere başladığı iddia edildi.

Sports Digitale'in haberine göre; sarı lacivertliler, Türkiye'den bir menajere oyuncu tarafıyla görüşmesi için 'resmi yetki' verdi.

Fenerbahçe'nin oyuncu için Partizan'a teklifi 6 milyon euro...

BATSHUAYI İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Saldanha transferi için girişimde bulunan Fenerbahçe, mutlu sona ulaşması durumunda Michy Batshuayi ile yollarını ayırabilir. Yedek kaldığı için mutsuz olduğu iddia edilen Belçikalı'nın durumu Saldanha transferinin gerçekleşmesi halinde netlik kazanacak.

PARTIZAN'DAN AÇIKLAMA: 'SATMIYORUZ!'

Öte yandan oyuncunun kulübü Partizan'dan transferle ilgili sıcak bir açıklama geldi. Partizan CEO'su Milos Vazura, "Mateus Saldanha ve yazın Partizan'a gelen diğer oyuncular satılık değil! Saldanha konusunda hiçbir Türk kulübüyle ya da başka bir takımla pazarlık yapmıyoruz. Saldanha, 18 Ocak'ta Partizan'la yapılan anlaşma gereği hazırlıklara gelecek ve sezonun kalan bölümü için takımla çalışmalarına devam edecek. Saldanha, takımımızın ilk 11'inde yer alan en iyi oyuncularından biri ve sezonun ilerleyen bölümünde daha da iyi olacağına eminiz. Mihajlo Ilic'in satışı bize takımın iskeletini koruma fırsatı verdi." dedi.

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"EN İYİ OYUNCUMUZ"

Partizan Sportif Direktörü Ivica Kralj ise "Saldanha, bizim en iyi oyuncumuz ve satılık değil. Ancak iyi bir teklif gelirse, duruma bakılır. Bu konuda kararı finansla ilgilenen genel müdürümüz verecek." ifadelerini kullandı.

24 MAÇTA 15 GOL, 5 ASİST

Partizan formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Saldanha,15 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Partizan, oyuncuyu yaz ayında Japonya 2. Lig takımı JEF United Chiba'dan 1.3 milyon euro karşılığında transfer etmişti.