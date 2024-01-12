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Son Dakika: Fenerbahçe'nin transferini açıkladığı Rade Krunic İstanbul'da

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#Fenerbahçe#Rade Krunic#Transfer Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 14:55

Fenerbahçe, Milan forması giyen Rade Krunic ile prensip anlaşmasına varıldığını resmen duyurdu.

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Fenerbahçe, Milan forması giyen Rade Krunic ile prensip anlaşmasına varıldığını resmen duyurdu. Oyuncu sözleşme detayları için İstanbul'a geldi.

Kulüpten yapılan duyuru şöyle;

Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

KRUNIC'TEN TARAFTARA MESAJ

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#Fenerbahçe#Rade Krunic#Transfer Haberleri

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