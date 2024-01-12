Son Dakika: Fenerbahçe'nin transferini açıkladığı Rade Krunic İstanbul'da

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Fenerbahçe, Milan forması giyen Rade Krunic ile prensip anlaşmasına varıldığını resmen duyurdu. Oyuncu sözleşme detayları için İstanbul'a geldi.



Kulüpten yapılan duyuru şöyle;

Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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