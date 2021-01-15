Fenerbahçe'den KAP'a 'borç' bildirimi!

Fenerbahçe, finansal borçların Türk Lirası'na çevrilmesi hakkında KAP'a bildirimde bulundu.

Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde 61,9 milyon ABD Doları tutarındaki kredimiz 7,43 ortalama kur ile Türk Lirası'na çevrilmiş olup döviz cinsinden finansal borçlarımız 2,9 milyon ABD Doları'na gerilemiştir." ifadeleri yer aldı.