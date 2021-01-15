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GeriFutbol Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferine 8 milyon euroluk engel!
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Futbol
Haber Giriş: 15.01.2021 - 15:31 | Son Güncelleme:

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferine 8 milyon euroluk engel!

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Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu Mesut Özil, Arsenal'daki 8 milyon euro alacağından vazgeçmeme kararı aldı. Mesut'un bu kararı Fenerbahçe'ye transferinin şimdilik önündeki en büyük engel olarak gösterildi.

Fenerbahçe taraftarının yolunu gözlediği Mesut Özil'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Alman Bild gazetesi, Mesut Özil'in Arsenal'dan alacağı yaklaşık 8 milyon eurodan vazgeçmeyeceğini yazdı.

Erol Buluttan Mesut Özil açıklaması
Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması

Haberde, yıldız futbolcunun bu kararının Fenerbahçe'ye transferinin şimdilik önüne geçtiği ve bunun gerçekleşmesi için kulüplerin yeni bir formül bulması gerektiğinin altı çizildi.

TRANSFER SEZON SONUNA KALABİLİR
Bu arada Bild muhabiri Christian Falk da transferle ilgili olarak "Mesut Özil, Fenerbahçe'ye katılacak ama maaşından vazgeçmeyecek. Arsenal ve Fenerbahçe hangi takımın ne kadar ödeyeceği konusunda anlaşamazlarsa Özil yaza kadar Londra'da kalacak" ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU 'HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKIN' DEMİŞTİ
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil ile ilgili yaptığı açıklamada, "Her zamankinden daha yakın" ifadelerini kullanmıştı.

Mesut Özil'in Arsenal'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Arsenal, oyuncunun alacaklarına karşılık bonservisini vermek isterken oyuncu ise alacaklarını bırakmaya sıcak bakmıyor.

Mesut Özilin Fenerbahçeye transferine 8 milyon euroluk engel

 

MESUT ÖZİL'İN CEVAPLARI FENERBAHÇELİLERİ HEYECANLANDIRMIŞTI
Mesut Özil, Twitter'dan takipçilerinin sorularına verdiği cevaplarla Fenerbahçe taraftarlarını bir hayli heyecanlandırmıştı. İşte Mesut'un o sözleri...

"İstanbul'da en sevdiğin semt Kadıköy. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü. Futbolculuk kariyerime son vermeden önce Türkiye ve ABD'de forma giymek istiyorum. Türkiye'ye gitmem söz konusu olursa sadece Fenerbahçe'ye giderim."

Mesut Özilin Fenerbahçeye transferine 8 milyon euroluk engel

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