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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması! Sakatlık...

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#FENERBAHÇE#İrfan Can Kahveci #Sakatlık
Fenerbahçeden İrfan Can Kahveci açıklaması Sakatlık...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 13:29

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin ağrı şikayeti sonucu yapılan görüntülenmesinde tecrübeli futbolcunun sağ arka alt adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe, son dakikada bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup etmiş ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmuştu. Sarı - lacivertlilerde Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyememişti.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı;

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci’nin ağrı şikayeti hissetmesi nedeniye
Acıbadem Ataşehir Hastanesinde yapılan görüntülenmesinde; sağ arka alt adalede 2.derece yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

Fenerbahçeden İrfan Can Kahveci açıklaması Sakatlık...

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Milli futbolcunun sakatlığı nedeniyle sahalardan 2-3 hafta uzak kalması bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi maça çıkan İrfan Can Kahveci, 13 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.

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#FENERBAHÇE#İrfan Can Kahveci #Sakatlık

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