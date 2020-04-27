Fenerbahçe’den Galatasaray'a Mert Hakan ve Emre Kılınç çalımı | Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük yapacak olan Emre Belözoğlu'nun, Galatasaray'ın uzun süredir görüşme halinde olduğu Sivassporlu yıldızlar Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ı "Gelecek sezon Fenerbahçe'desiniz. Takımın en önemli parçaları olacaksınız" diyerek ikna ettiği ileri sürüldü.
Galatasaray'ın uzun süredir görüşme halinde olduğu iki yıldız oyuncu için Emre Belözoğlu'nun devreye girdiği iddia edildi. Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirecek olan Emre'nin iki yıldız isme, "Gelecek sezon Fenerbahçe'desiniz. Takımın en önemli parçaları olacaksınız" dediği ileri sürüldü.
FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYORLAR
Emre'nin ikna edici bir konuşma yaptığı iki oyuncunu da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı kaydedildi. Bu haber, sosyal medyada en çok okunanlar arasına girerken, Fenerbahçe taraftarları da Emre ve Mert'in transferine olumlu yorumlar yaptı. (Fotomaç)
Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle