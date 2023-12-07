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Fenerbahçe'de flaş Szymanski ve yeni transfer gelişmesi! Klopp'a net cevap...

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#Fenerbahçe#Sebastian Szymanski#Krunic
Fenerbahçede flaş Szymanski ve yeni transfer gelişmesi Kloppa net cevap...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 14:07

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla 14 haftada kariyer rekoru kıran Sebastian Szymanski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Sebastian Szymanski'ye Avrupa'nın devlerinin ilgisi sürüyor.

Fenerbahçe'nin Arda Güler'in boşluğunu doldurmak için renklerine kattığı Sebastian Szymanski, hem kendi yıldızını parlatıyor hem de Avrupa kulüplerinin iştahını kabartıyor.

24 yaşındaki oyuncu, 25 resmi maçta 10 gol-9 asiste imza atarken 2019'dan bu yana kendisini takipte olan Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un da takdirini topluyor.. Liverpool'un Alman teknik adamı Jürgen Klopp'un Polonyalı yıldızı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Ancak Fenerbahçe'nin Szymanski'ye ocak ayında yapılacak tüm teklifleri reddedeceği kaydedildi.Sabah'ın haberine göre ise; Fenerbahçe'nin gelecek tüm tekliflere karşı tavrı net: "Ocak ayında gelmeyin.".

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Sezon başında 9.7 milyon Euro karşılığında Dinamo Moskova'dan alınan Szymanski için sarı-lacivertlilerin düşündüğü bonservis bedeli minimum 20 milyon Euro. 2027 yılına kadar anlaşması olan futbolcunun Şampiyonlar Ligi hayali olduğu biliniyor. Fenerbahçe bu hedefe ulaşamazsa oyuncuyu elde tutmak zorlaşabilir..

Dinamo Moskova'dan sarı-lacivertli renklere transfer olan 24 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla 25 resmi maçta 10 gol 9 asiste imza attı.

FENERBAHÇE'DE GÖZLER KRUNIC TRANSFERİNDE

Öte yandan Fenerbahçe Sportif Direktörü Mário Branco, Rade Krunić transferini görüşmek ve AC Milan'ı ikna etmek için kısa süre içerisinde İtalya’ya gidecek.

İsmail Kartal'ın ısrarla istediği Rade Krunic ile anlaşma sağlansa da transfer, Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'ye takılmıştı. İtalyan basınında yer alan haberlerde Ismael Bennacer ve Yunus Musah'ın dönüşüyle Rade Krunic'in gözden düştüğü belirtildi.

Milan'ın ara transfer döneminde Krunic'i göndermeyi düşündüğü aktarılırken Fenerbahçe'den teklif beklendiği aktarıldı. Öte yandan Milan'ın Rade Krunic için istediği rakam belli oldu.

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Sezon başında 12 milyon euroda direten Milan'ın rakamı 10 milyon euroya çektiği Çizme basınında yer aldı. Milan'ın Krunic'ten gelecek rakamı Jonathan David transferinde kullanacağı dile getirildi. Bu sezon Serie A'da 10, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maça çıkan Rade Krunic toplam 896 dakika süre aldı.

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#Fenerbahçe#Sebastian Szymanski#Krunic

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