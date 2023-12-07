Guardiola'nın takımı bu hale düştü... Aston Villa Manchester City'yi ezip geçti, istatistikler şaşkına çevirdi!

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İngiltere Premier Lig 15. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Aston Villa ile karşılaştı.

Villa Park'ta oynanan maçı Aston Villa 1-0 kazanırken ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 74. dakikada Leon Bailey kaydetti.

Aston Villa'da Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo, maçta süre alamadı.

City'de kötü gidişat devam ederken son 3 lig maçında 3 beraberlik alan City, 4. maçından ise mağlubiyetle ayrıldı.

10 YIL SONRA GELEN MAĞLUBİYET

Manchester City, Villa Park'ta 10 yıl sonra Aston Villa'ya mağlup oldu. Aston Villa ise çılgın bir istatistiğe imza atarak son 14 iç saha maçının tamamını kazandı. Unai Emery'nin öğrencileri ligdeki son 4 maçta mağlup olmadı.

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MANCHESTER CITY'Yİ GEÇTİ!

Bu sezon sadece iki mağlubiyeti bulunan Aston Villa, 32 puana yükseldi ve 30 puanlı Manchester City'i 3. sıraya yerleşti.

ASTON VİLLA CİTY'Yİ EZDİ, TEK KALE MAÇ OYNADI: 22'YE KARŞI 2 ŞUT

Aston Villa karşısında 2 şut çeken Manchester City, bir Pep Guardiola takımının ligde yakaladığı en düşük sayıyı kaydetti.

Bu maçta Aston Villa'nın çektiği 22 şut ise bir Pep Guardiola takımının, ligde kalesinde gördüğü en fazla şut sayısı.

GUARDIOLA: ÜÇ BÜYÜK KUPAYLA TAMAMLARSAM EMEKLİ OLACAĞIM

Maçın ardından 'Daha iyi olan takım kazandı' diyen Pep Guardiola Manchester City’nin 2023-204 sezonunu da üç büyük kupayla tamamlaması halinde menajerlik kariyerine son vereceğini söyledi. Katalan teknik direktör Aston Villa maçı öncesinde ise esprili bir açıklamaya imza attı.

İspanyol menajer geçtiğimiz sezon City'yi ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşırken Premier Lig ve FA Cup'ı da müzesine götürdü. Ancak Guardiola, 2023/24 sezonunda bu başarıyı tekrarlamanın zorluklarını çok iyi bilirken ve üst üste sezonlarda böylesine olağanüstü bir başarı elde etmenin zorluğunu vurguladı.

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MAÇIN ÖZETİ



