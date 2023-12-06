Zehra Güneş'ten özel açıklamalar! Yurt dışına transfer olacak mı? 'Volkan Demirel'i seçtim çünkü...'

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VakıfBank ve Filenin Sultanları'nın yıldız orta oyuncusu Zehra Güneş, Spor Arena Youtube Kanalı'nın konuğu oldu.

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"SADECE FENERBAHÇE'YE YENİLDİK..."

Sultanlar Ligi’nde mücadeleyi sürdürüyorsunuz. Sezonu şu ana kadar nasıl değerlendirirsin?



Çok yoğun bir süreçten sonra tekrar kulüplerde buluştuk. Güzel bir başlangıç yaptık. Süper kupayı kazanarak kulübümüze geri geldik. Şimdi de sezonun ilk yarısını bitirmiş bulunmaktayız ve aslına bakıldığında beklediğimizden daha iyi gitti. Yeni kurulan bir takımız ve birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Büyük başarıları aslında çok fazla birlikte oynadıktan sonra gelir. İlk yarıda sadece Fenerbahçe’ye karşı bir mağlubiyet aldık. Onlarda çok iyi bir performans sergilediler. Bundan dersimizi çıkarıp devam ettik. Sezon içerisinde inişlerin çıkışların olması gayet normal çünkü çok yoğun ve uzun bir süreçteyiz. Her zaman stabil, iyi bir şekilde oynamanız beklenemez. Şimdi Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. Hedefimiz her zamanki gibi şampiyonluk. Umarım bu hedefimizi de gerçekleştirip, kupayı müzemize götürebiliriz.

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Bir yandan da CEV Şampiyonlar Ligi’nde 6 kez Avrupa Şampiyonu oldunuz. 7 gelir mi?



Tabii ki de. Bu sezona tekrar bu hedeflerle başladık. Önemli olan geçmişte ne olduğu değil. Önümüze odaklanınca başarı günün sonunda bizim yanımızda oluyor. Bunun farkında olan bir kulüp olduğumuz için de her zaman mutlu uyuyoruz. Umarım bu sezon da tüm turnuvalar bittiğinde mutlu uyuyan biz oluruz.

YURT DIŞINA TRANSFER...

Bu zamana kadar hiç yurt dışı tecrüben olmadı. Kariyerinin bir noktasında bu tecrübeyi yaşamak ister misin?



Tabii ki her sporcunun hayalidir bu. Uluslararası bir takımda oynamak, Vakıfbank’ta oynamak, Eczacıbaşı’nda oynamak, Fenerbahçe’de oynamak. Şu an hayatımda ne istediğimi anladığım bir noktadayım ama bundan önce de gerçekten kendimi sevgiden besleyen bir insanım. Zaman ne getirir bilmiyorum. Gerçekten sevgiyi hissedebileceğim ve kendim olabileceğim bir yerde kalmayı tercih ederim.

Yurtdışı kararını ailenden uzak kalma düşüncesi etkiliyor mu?



Ben hala ailemle yaşayan biriyim. Küçüklüğümden beri de böyleydi. Bunun aksi bir durum beni psikolojik olarak nasıl etkiler, olumlu, olumsuz yönlerini düşünüp o zaman karar verebilirim diye düşünüyorum. Umarım hepimiz için hayırlı bir karar olur ama neden olmasın demek istiyorum.

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Kardeşlerinle doğum gününden kalma bir fotoğraf yayınlandın. Aranızda nasıl bir bağ var?



Hepimizin arasında beş yaş var. Çocukluğumuzdan beri hep birlikteydik hiç ayrılmadık. Bu sezon ilk defa küçük kardeşim şehir dışında oynamaya gitti. O zaman anladım aslında benim ne istediğimi. Çok zor gerçekten çok zor bir süreç, birbirinden ayrılmak, o hissi her zaman olduğu gibi yaşayamamak. Onlar da hayatları için adımlarını atıyorlar. Ben her zaman yanlarında olacağım. Başarılı olsalar da başarısız olsalar da güvenebilecekleri bir el olması yanlarında benim için rahatlatıcı bir duygu. Umarım kariyerlerine çok güzel yerlerde devam ederler ve bir gün aynı takımda oynayabiliriz.

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"OLİMPİYAT İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Paris Olimpiyat Oyunları'na yaklaşık 8 ay kaldı. Neler hissediyorsun. Heyecanlı mısın?



Evet tabi. Hangi sporcu heyecanlanmaz ki bunun için. Hayallerimden en büyünün birazcığını gerçekleştiriyorum ikinci olimpiyatlarına giderek. Umarım daha nice Olimpiyatları çok daha başarıyla bitiririz ve hepiniz şahit olursunuz buna. Çok güzel bir yaz bizi bekliyor. Çok heyecanlıyım gerçekten tekrardan milli takım forması giyip inanılmaz atmosferi takım arkadaşlarımla paylaşacağım için.

"VOLKAN DEMİREL'İ SEÇTİM ÇÜNKÜ..."

Cumhuriyetimizin 100. yılında bir yarışmaya katıldın. Volkan Demirel’e sorduğun soru da çok konuşuldu. Nasıl bir tecrübeydi senin için?



‘Kim Milyoner Olmak İster?’ gerçekten çok farklı bir tecrübeydi. Küçüklüğümden beri izlediğim, televizyonda ailece açıp tahminlerde bulundun bir programdı. Her zaman ben soruları bilirdim abim yanımda, ‘ Zehra orada olmak o kadar kolay değil’ derdi. Oraya gittiğimde tam olarak ne olduğunu anladım. Gerçekten inanılmaz bir platform. Çok heyecan verici ve bildiğini unutturan bir yer. Volkan Demirel’i koymamızın nedeni, oradan kazandığım tutarı Hatay’da benim hayranım olan Ceren’in takımına bağışta bulunmak istedim. Volkan abi de bu zamana kadar Hatay için çok fazla yardım yapıp gecesini gündüzüne katmış birisi. Onun da yardımının olması onu da çok mutlu eder diye düşündüm. İyi ki de koyduk çünkü benim futbol oynayan hiçbir bilgim yok. Gerçekten hatta arkadaşlarım, ‘Nasıl bilemezsin?’ dedi. Asla futbolla alakalı bir bilgim yok. Volkan abinin de jokerlerde olması benim için çok iyi oldu. Çok güzel bir işe imza attık. Dilerim orada gelecek vadeden küçük kız çocuklarımızın elinden tutup, bir nebze de olsa yardım edebilmişizdir.

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