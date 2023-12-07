Dusan Tadic Beşiktaş maçı öncesi konuştu: Bir arkadaşım 'Derbilerde göz rengin değişiyor, çok motive oluyorsun' demişti

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Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beşiktaş derbisi hakkında konuşan Tadic, "Son maçta güzel bir galibiyet elde ettik. Bu maçın ardından Beşiktaş derbisine hazırlanmak için birkaç günümüz var. İyi bir şekilde çalışıyoruz. Rakibi mağlup etme konusunda çalışmalarımız sürüyor. Önemli bir maç. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Hem oynaması hem izlemesi keyifli olacaktır. 3 puan için elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Kariyerimde çok fazla büyük maç, derbi maç oynadım. Ekstra motivasyon oluyor. Bir arkadaşım 'Derbilerde göz rengin değişiyor, çok motive oluyorsun' demişti. Gerçekten bu tip maçlar çok efor sarf etmek gerekiyor. Çünkü sadece camia için değil sizi destekleyenler için de bu maçların önemi çok büyük. Sahada olduğumuz süre boyunca en iyisini ortaya koymalısınız. Derbi dışındaki maçlar da çok önemli ve motive olmak gerekiyor ama büyük maçlarda daha fazla motive oluyorsunuz." dedi.

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Takımın form durumu ve sakatlıklar hakkındaki soruyu cevaplayan Sırp yıldız, "19 maçlık seri zamanında iyi ivmemiz vardı, iyi futbol oynadık. Formumuz gittikçe artıyordu. Sonra aynı pozisyonda birçok sakat oyuncumuz oldu. Bu da oyun seviyemizi bir anlamda düşürdü. Bizler mazeret gösterecek insanlar değiliz. Şu da bir gerçek ki; tüm takımlarda önemli oyuncular sakatlandığında kendi ritminizi ortaya koyma konusunda aksaklıklar olabiliyor. Son Sivasspor maçında iyi bir galibiyet elde ettik. Cumartesi günü Beşiktaş'a karşı da kazanmak ve galibiyet serileri yakalamak, bu şekilde devam etmek istiyoruz. Hedefimiz bu yönde." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN TAKIM"



Tadic, oyun içi pozisyonu ile ilgili ise, "Bence iyi, nitelikli oyuncular farklı pozisyonlarda oynayabilmeli ve pozisyonun gerektiğini yapmayı bilmeli. Sol kenarda oynuyorum ama 10 numara, sağ kenarda ve sahte forvet olarak oynayabiliyorum. Asıl önemlisi takımın ihtiyaçlarını karşılayabilmek. Takım için en önemli şey galibiyettir ve biz de bu yönde katkı sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

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BEŞİKTAŞ VE TRANSFER SORUSUNA YANIT

Sezon başında Beşiktaş'ın da istediği Tadic, bu konuda gelen soruya; "Ben Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce çok fazla teklif vardı. 40-50 kulüp vardı herhalde. Menajerimle konuşurken teklifler olacağını bekliyorduk ama bu kadar çok olacağını tahmin ediyorduk. Beşiktaş görüşmelerinde neler oldu bilemiyorum ama benim kararım Fenerbahçe'ydi. Proje çok büyüktü. Başkanımız, hocamız, yönetimimiz, direktörümüz, taraftarımız çok büyüktü. Beşiktaş ile neler olduğunu gerçekten bilmiyorum. Ben Fenerbahçe'ye gelmeyi tercih ettim. Neden eleştiriliyor Beşiktaş yönetimi, bunu bilmiyorum. Konuşmak da doğru olmaz. Ben Fenerbahçe'ye neden geldiğimi biliyorum." yanıtı verdi.