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Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu kararı! 'Fazla veren alr'

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#Fenerbahçe#Ferdikadıoğlu#Transferhaberleri
Fenerbahçeden Ferdi Kadıoğlu kararı Fazla veren alr
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 10:46

Fenerbahçe'de bu sezon büyük sıçrama yapan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli takımlarının takibinde. Sarı lacivertlilerin bu transferle ilgili uygulayacağı politika da belli oldu. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un vazgeçilmezlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın devlerini peşine taktı.

İtalyan ekibi Napoli ile Hollanda temsilcisi Ajax, kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki sağ bekin bonservisini almak için müthiş bir rekabete girecek.

Sarı-lacivertli yönetim, Avrupa'nın iki dev ekibinin genç yıldıza olan ilgisinden memnun ve bir o kadar da rahat. Tok satıcı rolündeki Fenerbahçe kapıyı 20 milyon Euro'dan açarken, "Daha fazla veren alır" politikası izleyecek.

Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas (16.2 milyon Euro) ve Kim Min-Jae'yi (18 milyon Euro) transfer eden Napoli, Ferdi transferinde önceki referanslarına güveniyor.

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Ajax, doğum yeri ve futbol altyapısı Hollanda olan Ferdi'yi gelecek adına da iyi bir yatırım olarak görüyor. Genç oyuncunun transferinde bonservis kadar sonraki satıştan pay transferde belirleyici olacak. (Sabah)

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