Fenerbahçe - Zenit maçına Bora Aydınlık ve Jin-Ho Jo damgası! Jorge Jesus'un jeneriklik gole tepkisi çok konuşuldu...

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen özel maçta Rus temsilcisi Zenit ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’nda oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe’nin gollerini 7. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 68. dakikada 17 yaşındaki Bora Aydınlık kaydederken Zenit’in sayıları ise 20. dakikada penaltıdan Malcom ile 42. dakikada Claudinho'dan geldi.

JORGE JESUS'TAN GENÇLERE FIRSAT

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, mücadelede 4 değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, karşılaşmanın 62’nci dakikasında Jin-Ho Jo’nun yerine Bora Aydınlık’a, 85’inci dakikada Joao Pedro’nun yerine Ensar Brahic’e, Nazım Sangare’nin yerine Muhammet İmre’ye, 90’ıncı dakikada ise Yiğit Efe Demir’in yerine Yusuf Kocatürk’e görev verdi.

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TRİBÜNLERDE TATSIZ OLAY

Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanan maçta rakip takımın ilk golünden sonra tribünde gerginlik çıktı. Fenerium Alt Tribünü’nde Fenerbahçeli taraftarların arasında yer alan Zenitli taraftarlar ile gerginlik yaşanırken statta görevli polisler yaşanan olaya müdahale etti. Zenitli taraftarlar, polisler tarafından tribünden uzaklaştırıldı. Yaşanan olay sonrasında Başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, taraftarların yanına giderek sükunet çağrısında bulundu. Zenitli taraftarlar, mücadelenin ikinci yarısını misafir tribününde izledi.

TANSİYON YÜKSELDİ

Karşılaşmanın 51. dakikasında Mert Hakan Yandaş ve Bakaev arasında sinirler gerildi. Bakaev'in hareketine tepki gösteren Mert Hakan ile oyuncu arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

SAKATLANANA KADAR DAMGA VURDU

Geçen sezon altyapıya transfer edilen 2003 doğumlu orta saha Jin-Ho Jo'ya Jorge Jesus ilk 11'de şans verdi. Güney Koreli futbolcu yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada da adından söz ettiren Jin-Ho Jo, sakatlığı sebebiyle 62. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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19 yaşındaki orta saha ilk yarıda yüzde 86'lık bir pas isabet oranı yakaladı. Rakiplerine karşı 2 çalım denemesi yapan Güney Koreli oyuncu 2'sinde de başarılı oldu. Jin Ho Jo ayrıca ilk yarıda 4 ikili mücadele kazandı.

Zenit ile oynanan maçta Jin Ho Jo, Jorge Jesus tarafından ilk 11'de görevlendirildi. 19 yaşındaki orta saha bu sezon ilk kez A takım formasını giydi. Öte yandan Jin Ho Jo, Fenerbahçe altyapısında bu sezon 19 maçta oynadı ve 2 gol ile 1 asist üretti.

KIM MIN JAE REFERANS OLMUŞTU

Güney Koreli orta saha için, Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae referans olmuştu. Jin-ho Jo, Jeonbuk Hyundai altyapısından bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.

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Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcuyla geçtiğimiz ay profesyonel sözleşme imzalamıştı. 19 yaşındaki orta saha ile 30 Haziran 2026'ya kadar anlaşma sağlanmıştı.

JİN HO JO KİMDİR?

10 Temmuz 2003 doğumlu Jin-Ho Jo, kariyerine Jeonbuk altyapısında başladı. Burada gösterdiği performansla 2019 yılında kulübünün U18 takımına yükseldi. U18 Genç Ligi'nde 7 maça çıkan futbolcu 1 gol kaydetti. Ülkesinin genç milli takımında da 11 maça çıkan futbolcu 3 gol kaydetti.

18 yaşındaki ve 1.72 boyundaki genç futbolcu, merkez orta saha bölgesinde görev alıyor. Jin-Ho Jo aynı zamanda gerektiği durumlarda on numara ve defansif orta saha bölgelerinde de forma giyebiliyor.

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Güney Kore futbolunun büyük umutlar beslediği genç oyuncu sağ ayağını kullanıyor.

17 YAŞINDAKİ BORA'DAN FÜZE

Fenerbahçe altyapısından yetişen Bora Aydınlık, Zenit karşısında 62. dakikada oyuna dahil oldu ve A takımla ilk kez sahaya çıktı. 17 yaşındaki futbolcu, yalnızca 6 dakika sonra ceza sahası dışından şık bir gole imza attı ve taraftarları heyecanlandırdı.

Zenit karşısında sahada kaldığı 28 dakikada 22 kez topla buluşan Bora Aydınlık, rakip kaleye gönderdiği 3 şutun 2'sinde isabet bulurken bir de jeneriklik gole imza attı. Toplamda 11 pas yapan genç futbolcu, müsabakayı %81.8'lik pas isabet yüzdesiyle tamamladı.

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"YENİ ARDA GÜLER"

Genç oyuncunun bu golü sosyal medyada da gündem olurken, Fenerbahçe altyapısından yetişen genç oyuncu için ikinci Arda Güler yorumları yapıldı.

"ZAMANINA ARDA'YA YAPILMIŞTI, BANA DA NASİP OLDU"

Maç sonunda attığı gol hakkında konuşan Bora Aydınlık, "Gol hakkında çok bir şey söyleyemiyorum... Çok güzel bir goldü. Kariyer boyunca kaç kez böyle bir gol atılır bilmiyorum. Biraz daha iyi vurabilsem ikinci golü de atacaktım. Ancak önemli olan çalışıp, gelişmeye devam etmek. Şükrü Saraçoğlu'nda ismimin haykırılması çok güzel bir duyguydu. Zamanında Arda'ya yapmışlardı, şimdi de bana nasip oldu" dedi.

Genç oyuncu röportajını; "Arda Güler'le U14'ten arkadaşız. Onunla da konuşuyoruz. Umarım onun yapacağı asistlerle de gol atarım." sözleriyle bitirdi.

JORGE JESUS'UN TEBESSÜMÜ OLAY OLDU

Öte yandan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un Bora Aydınlık'ın attığı golden sonraki görüntüsü sosyal medyada olay oldu. Sarı lacivertli taraftarlar, Portekizli teknik adamın tebessümüne dikkat çekerek öğrencisiyle duyduğu gururu gizleyemediğini yazdı.

BORA AYDINLIK KİMDİR?

Bora Aydınlık, 9 Mayıs 2005 doğumlu. 18 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe Altyapısı'ndan yetişmiş bir isim. ABD vatandaşlığı da olan genç futbolcu sol kanatta ve hücum bölgesinde görev yapıyor.

Fenerbahçe U16 Takımı'nın önemli parçalarından olan Bora Aydınlık, kısa süre içerisinde dahil olduğu Fenerbahçe U19 Takımı'ndaki performansıyla dikkatleri çekiyor. 18 yaşındaki oyuncu, Rezerv Lig iptal olmadan önce Fenerbahçe'nin burada çıktığı 4 maçın 3'ünde forma giymiş ve bu karşılaşmaların 2'sine ilk 11'de başlamıştı. U19 Takımı'nda ise toplam 20 maça çıkan genç oyuncu, 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Bora Aydınlık, Türkiye U19 Milli Takımı'nın da kadrosunda yer alan isimlerden. 18 yaşındaki oyuncu, Avrupa U19 Şampiyonası'nda Milli Takımımız ile 2 maça çıkmayı başarmıştı.