Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu kararı! Arda Güler'den sonra...

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezona İsmail Kartal önderliğinde başlayan İsmail Kartal, 19 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

11. haftada Trabzonspor'a Kadıköy'de 3-2 mağlup olan sarı-lacivertli ekibin bu dev serisi derbi sonrası sona ermişti.

Ardından kötü gidişin önünü alamayan Kanarya, UEFA Konferans Ligi'nde Ludogorets'e 2-0 mağlup olarak bu sezon Avrupa arenasındaki ilk mağlubiyetini aldı.

Son olarak ise ligin 12. haftasında zorlu Adana Demirspor deplasmanından 0-0'lık sonuçla ayrılan Fenerbahçe, milli araya 31 puanla lider girmişti.

Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'in 13. haftasında liderliğini korumak için 26 Kasım'da evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Çalışmalar başladı

Bu sezon 3 kulvarda da başarı getirmek isteyen sarı-lacivertli ekip ara transfer dönemi çalışmalarına çoktan başlamış durumda.

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Ferdi göz kamaştırıyor

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, performansıyla büyülemeye devam ediyor. Ay-Yıldızlı formayla Almanya maçındaki iyi oyununu Galler karşısında da sürdüren milli sol beki, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve İnter'den gözlemcilerin izlediği dış basında yer alırken, başarılı oyuncuyu uzun süredir Arsenal, Ajax, Milan ile Napoli'nin de uzun süredir takip ettiği biliniyor.

Sabah'ın haberine göre; Arda Güler'in serbest kalma maddesinin olması dolayısıyla pazarlık şansı olmayan Fenerbahçe için bu kez durum farklı.

Bonservis kararı

Kariyer planlamasında Avrupa olan Ferdi'nin serbest kalma maddesinin olmaması, yönetimin elini güçlendiriyor.

Sezon sonunda dev kulüpleri birbirine düşürmesi beklenen 24 yaşındaki sol bek için 20 milyon Euro'dan az gelen her teklifin reddedilmesi kararı alındı.

Ayrıca sarı lacivertliler, geleceğinin çok parlak olduğunu düşündüğü oyuncunun sonraki satışından da pay alma hesapları yapıyor. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi, Haziran 2026'da sona erecek.

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe'de 18 resmi müsabakada forma giydi. 1533 dakika sahada kalırken 1 gol attı. Ayrıca 3 de asist yapmayı başardı.