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Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Sakatlığını atlatsa da takıma döneceği maç belirsiz

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#Fenerbahçe#Fred#İsmail Kartal
Fenerbahçede Fred gelişmesi Sakatlığını atlatsa da takıma döneceği maç belirsiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 07:00

Pendik maçında sakatlanan Sambacı titizlikle yürütülen bir tedavi sonucunda iyileşti. Oynayabilecek durumdaki Fred’de tek sorun maç eksikliği olarak öne çıkarken pazar sahada olup olmayacağına futbolcu, sağlık ekibi ve İsmail Kartal birlikte karar verecek.

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F.Bahçe’de Pendikspor maçında sakatlanan, takımın oyun kurgusunun en önemli dişlisi Fred’in Karagümrük karşısında forma giyme ihtimali gün itibariyle yüzde 50 olarak görülürken ana hedefin Sivas maçı olduğu öğrenildi. Pendik maçının ilk dakikalarında sakatlanan ve çekilen MR’da kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edilen Brezilyalı futbolcu gün gün titizlikle yürütülen bir tedavi sonucunda sakatlığı atlatmıştı.

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ADANA’YA SON ANDA GÖTÜRÜLMEDİ

Adana Demirspor karşısında teknik direktör İsmail Kartal’a kendisini iyi hissettiğini ve oynamak istediğini belirten Fred, Adana’ya hareket etmeden yapılan son antrenmanda hafif bir ağrı hissedince geri alınmış ve kadrodan çıkarılmıştı. Milli arada 4 gün izin yaptıktan sonra performans antrenörleriyle bireysel çalışmalar yapan 30 yaşındaki futbolcunun durumu MR’larla yakından takip edildi. Sıfır risk gözetilerek titizlikle hazırlanan Fred’in formasına kavuşması artık an meselesi.

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MAÇ GÜNÜNDE KARAR VERİLECEK

Samandıra’ya yakın kaynaklar yıldız oyuncunun sakatlığını tamamen atlattığı ancak tek sorunun takımla çalışma ve maç eksikliği olduğunu belirterek “Karagümrük maçına oynayıp oynamayacağına Fred, sağlık ekibi ve İsmail Kartal birlikte karar verecekler. Bugün itibariyle Karagümrük maçında oynama ihtimali yüzde 50 ancak bu maç saatine doğru netleşecek bir durum. Ama asıl hedef Fred’in sağlam ve tam olarak hazır bir şekilde Sivas maçında sahada olmasını sağlamak” ifadelerini kullandılar.

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#Fenerbahçe#Fred#İsmail Kartal

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