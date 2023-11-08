Fenerbahçe'den eski hocası Vitor Pereira, Arda Güler'i anlattı: Real Madrid'e damga vuracak

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak art arda yaşadığı iki sakatlık sebebiyle formadan uzak kalan Arda Güler, Pazar günü oynanan Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer almış ancak 0-0 biten maçta süre almamıştı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, maçın ardından Arda Güler'le ilgili; "Arda yavaş yavaş süre alacak. Rayo maçında çok fazla mücadele vardı, onun için doğru zaman değildi. Sakin şekilde ilerlemeliyiz." demişti.

DEVLER LİGİ'NDE BU AKŞAM SAHNE ALABİLİR

Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk maçını bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Braga'ya karşı oynaması bekleniyor. Braga'da Serdar Saatçı'nın oynamasının yanı sıra Santiago Bernabeu'daki maçı da Halil Umut Meler yönetecek.

VITOR PEREIRA, MARCA'YA ARDA'YI ANLATTI

İspanyol gazete Marca, Arda Güler'e Fenerbahçe'de ilk kez forma veren Vitor Pereira'ya sordu.

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Portekizli çalıştırıcı, 19 Ağustos 2021'de UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde oynanan Helsinki maçında Arda Güler'e 16 yaş, 5 ay ve 25 günlükken süre vermişti.

Vitor Pereira, Arda Güler ile ilgili Marca'ya şunları söyledi:

Bir takımda göreve başladığımda ilk olarak genç yetenekleri tanımak isterim. Fenerbahçe'de de ilk isteklerimden biri gençlerim A takımla beraber çalışması oldu. Bana 16 yaşında bir çocuktan bahsettiler. Bebek yüzlü bir genç futbolcu... Sahaya çıkar çıkmaz kalitesiyle herkesin saygısını kazandı. Diğer futbolcular topu Arda'ya verdiklerinde farklı bir şeyler yapacağını hemen anladı.

"ÇOK MÜTEVAZI! FUTBOL TOPUYLA KAHRAMAN OLMAK İSTİYOR"

Arda çok özel bir futbolcu. 16 yaşındayken de çok özeldi. Her antrenmanda size 'Birinin bana şans vermesine ihtiyacım var' dercesine bakardı. Kendini önemli gören biri değil, aksine çok mütevazı bir insan. Sadece futbol topuyla kahraman olmak istiyor.

"YETER' DEMEK ZORUNDA KALIRDIK"

Antrenman bitince o çalışmaya devam ederdi. Antrenmandan 1 saat sonra bile sahadaydı, sağ bacağını güçlendiriyor, duran top çalışmaları yapıyordu. Sürekli kendini geliştirmek istiyordu. Ona 'Yeter' demek zorundaydık çünkü aksi takdirde sahadan çıkmayacağını biliyorduk.

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Arda denediği her şeyi büyük bir niyetle deniyor. Her zaman rakibinin canını yakmak istiyor. Bunu kontrolle, pasla, driplingle ya da şutla yapmak için kendini geliştiriyordu. Ayrıca başkalarının sahada göremediği şeyleri de çok iyi görüyor.

16 yaşında Fenerbahçe'deyken farklı şeyler yapmak için sürekli topu isterdi. Başarısız olduğunda pes etmeyip tekrar aynı şeyi denerdi. Topu alamadığında sinirlendiğini dahi hatırlıyorum. Katılımcı bir futbolcu. Bu karakteri de onu gerçek anlamda özel kılıyor.

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"TAÇ ÇİZGİSİNDE OYNAYACAK OYUNCU DEĞİL"

Arda, James Rodriguez'e biraz benziyor. Arjantin'den Avrupa'ya geldiğinde James çok teknik, son pasları çok kaliteli bir oyuncuydu. Defansif açıdan o kadar güçlü değildi ve buna adapte olması biraz zaman aldı. Arda ise taktiksel açıdan çok zeki bir futbolcu. Hücumda ve savunmada aldığı rollere adapte olmakta zorluk çekmiyor. Ayrıca öğrenmeye de çok hevesli.

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Arda kenarda, taç çizgisinde oynayacak bir oyuncu değil çünü dripling kalitesi çok yüksek değil. İçeride oynarken her şeyi yapabilir. Dar alanda, çizgiler arasında oynayabilir, içeride orta saha veya sahte kanat oyuncusu olarak oynayabilir. Ara bir pas ve koşu oyuncusu. Yaratmak için topa ihtiyacı var ve topa sahip olduğunda kilit pasların yanı sıra kaleye harika şutlar da çıkarabiliyor.

"REAL MADRID'DE BİR DÖNEME DAMGA VURACAK"

Az ya da çok, ne kadar zaman alır bilmiyorum ama Arda Güler, Real Madrid'de bir döneme damgasını vuracak. Sahip olduğu kalite ve kişilik onu dünya seviyesinde bir futbolcu haline getirecek.