Şampiyonlar Ligi'nde müthiş gece! Pepe tarihe geçti, Haaland yine attı, sahaya dolar yağdı, 'ölüm' grubu karıştı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı, dün akşam E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

BARCELONA'YI ŞOKE EDEN MAĞLUBİYET

H Grubu'nda İspanya devi Barcelona, Ukrayna temsilcisi Shaktar Donetsk’e konuk oldu. Volksparkstadion’da oynanan karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonu’ndan Irfan Peljto yönetti. Peljto’nun yardımcılıklarını ise Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yaptı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip tek golle kazandı. Shaktar Donetsk’e galibiyeti getiren golü 40’ıncı dakikada Danylo Sikan kaydetti. Bu sonucun ardından Barcelona gruptaki ilk yenilgisini alarak 9 puanda kaldı ve liderliğini korudu, Shaktar ise puanını 6’ya çıkararak haftayı 3’üncü sırada tamamladı.

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PORTO KAZANDI, PEPE TARİHE GEÇTİ

H Grubu'nun diğer maçında Portekiz ekibi Porto, Belçika temsilcisi Antwerp'i ağırladığı maçı 2-0 kazandı. Portekiz ekibinin gollerini Evanilson ve Pepe kaydetti.

Porto bu galibiyetle puanını 9'a yükseltti. Antwerp ise puansız kaldı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşayan en yaşlı futbolcu olarak tarihe geçti. 40 yaşındaki stoper 3. haftada ise Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en yaşlı futbolcu olmuştu.

ATLETICO MADRID GOL YAĞDIRDI

E Grubu’nda Atletico Madrid, İskoçya ekibi Celtic'i 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. İspanyol ekibe galibiyeti getiren golleri 6 ve 60’ıncı dakikalarda Antoine Griezmann, 45+2 ve 76’ncı dakikalarda Alvaro Morata, 66’ncı dakikada Samuel Lino ve 84’üncü dakikada Saul kaydetti.

Griezmann, kariyerinde ilk kez üst üste 3 Şampiyonlar Ligi maçında gol atma başarısı gösterdi.

Öte yandan Celtic’de 23’üncü dakikada Daizen Maeda kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid grupta puanını 8’e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu. Celtic ise gruptaki 3’üncü mağlubiyetini alarak 1 puanla son sırada kaldı.

MILAN, PSG'Yİ DEVİRDİ! İTALYAN TARAFTARLAR, DONNARUMMA'YA DOLAR YAĞDIRDI

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Ölüm grubu olarak adlandırılan F Grubu'nda Milan, PSG'yi 2-1 mağlup etti. PSG, 9. dakikada Skriniar ile öne geçti. Milan'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Leao ve 50. dakikada Giroud kaydetti.

Milan taraftarlar, PSG kalesini koruyan eski kalecileri Donnarumma'ya üzerinde 'Dollarumma' yazan sahte dolarlar yağdırdı.

Grubun diğer maçında Borussia Dortmund, Newcastle United'ı 2-0 yenerek yeniden iddialı bir konuma geldi.

4. hafta maçları sonrası Dortmund 7 puanla lider, PSG 6 puanla ikinci, Milan 5 puanla üçüncü, Newcastle ise 4 puanla son sırada bulunuyor.

HAALAND GOLLERİ ATTI, CITY RAHAT KAZANDI

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G Grubu maçında Manchester City, konuk ettiği Young Boys'u 3-0 mağlup etti. İngiliz devinin gollerini 23(penaltı) ve 51. dakikalarda Haaland, 45. dakikada Foden attı.

Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 34. maçta gol sayısını 39'a yükseltti.

Grubun diğer maçında Leipzig deplasmanda Kızılyıldız'ı 2-1 yendi.

Puanını 12'ye yükselten Manchester City ve 9 puanlı Leipzig gruptan çıkmayı garantiledi. Kızılyıldız ve Young Boys'un 1'er puanı bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde dünün maçları ve alınan skorlar şu şekilde:

Atletico Madrid - Celtic: 6-0

Lazio - Feyenoord: 1-0

Borussia Dortmund - Newcastle United: 2-0

Milan - PSG: 2-1

Manchester City - Young Boys: 3-0

Kızılyıldız - Leipzig: 1-2

Shakhtar Donetsk - Barcelona: 1-0

Porto - Royal Antwerp: 2-0

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