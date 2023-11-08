Galatasaray, Bayern Münih’e ilk yaşatmak için sahada! Okan Buruk'un 11'i netleşti, Fernando Muslera...

Haberin Devamı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki 4. maçında bugün deplasmanda Alman devi Bayern Münih ile karşılaşacak. Allianz Arena’da TSİ 23.00’te başlayacak mücadelede Portekizli hakem Antonio Nobre düdük çalacak.

MUSLERA’DA DURUM BELiRSiZ

İlk maçta özellikle ilk 70 dakikalık bölümde baskılı oyunla dikkat çeken Cimbom 3-1’lik yenilgiden kurtulamazken bugün Almanya’da kazanıp güçlü rakibine 6 sezon sonra gruplardaki ilk yenilgisini tattırmak ve gruptan çıkma yolunda avantaj elde etmek istiyor. Sarı kırmızılı takımda Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera da Münih kafilesinde yer alırken tecrübeli oyuncunun bugün forma giyip giymeyeceği maçtan önce yapılacak son kontrollerden sonra belli olacak.

Gözden Kaçmasın Okan Buruk'tan Bayern Münih maçı öncesi Fernando Muslera açıklaması Haberi görüntüle

BAYERN’DE 3 EKSiK VAR

Bayern Münih’te ise stoperler Matthijs de Ligt ve Tarek Buchmann ile sol bek Raphael Guerreiro sakatlıkları nedeniyle bugünkü karşılaşmada süre alamayacak. Grubun diğer maçında aynı saatte Kopenhag, Manchester United’ı ağırlayacak.

Haberin Devamı

22- Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Alman takımlarına konuk olduğu 5 maç toplam 22 gole sahne oldu. Sarı kırmızılılar 9 kez gol sevinci yaşarken 13 kez topu ağlarından çıkardı.

1- Deplasmanda son 18 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanabilen Galatasaray (3B, 14M), tek galibiyetini İngiltere deplasmanında Manchester United’ı 3-2 mağlup ederek aldı.

2- Devler Ligi’nde çıktığı son 2 maçta 1’er gol atan Mauro İcardi, turnuva kariyerinin en uzun serisini tekrarlamak istiyor. (Kasım 2019’da PSG’de üst üst 3 maçta 4 kez ağları sarstmıştı).

19- Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı son 19 maçta 19 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı (11 gol, 8 asist).