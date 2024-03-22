Fenerbahçe'den ayrıldı, Hull City'e gitti!

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Fenerbahçe'de baş gözlemci olarak görev yapan Batuhan Hakçıl görevinden ayrıldı.

Bauhan Hakçıl'ın, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaştığı açıklandı.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMALAR

Geçtiğimiz gün basın toplantısı düzenleyen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı önemli açıklamalar yaptı. İşte Ilıcalı'nın sözleri;

Hayallerimiz 1-2 yıllık değil, uzun vadede başarılı olmak. Hull, Premier Lig’de oynamış, taraftarı sıcak, güzel bir takım. Bu takımı iyi noktalara taşımak için böyle bir yolculuğa çıktık. Bu çerçevede açıkçası 1 yılımız biraz öğrenimle geçti. Okul gibiydi. Şota hoca bizi ligde tuttu. İkinci senede şimdiki hocamızla buluştuk. Başarılı bir sezon geçirdik. Şimdi play-off civarında geziyoruz. Play-off oynama şansımız var. Yüzbinlerce turistin geldiği Antalya’da kamptayız. Ailemizin önemli parçası taraftarlarımızla buradayız. 13-14 yaşından beri tribündeyim taraftarlara her baktığımda kendimi görüyorum, geçmişi yaşıyorum. Bana terapi gibi eliyor. Onları gördüğüm için mutluyum

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"Yabancı hakem getirilsin"

İngiltere’de de fanatik ve agresif yaşayan grup var. Ama Hull City’in son derece sempatik, yapıcı ve pozitif enerji veren bir tarafları var. İngiltere’de de bir ayrıcalığı var. Türkiye’deki gerilimin kaosun bence tek bir çözümü var, sebebi de belli. Son dönemdeki kulüplerin açıklamalarının hepsinde hakemler var. Trabzonspor maçında olanların ana sebebi hakemlerimiz. Önce sebebi bulursak bu kaostan çok çabuk çıkarız. Ülkemizi yurt dışında temsil etmeye çalışan ülkesini seven bir insanım. Kulüplerin açıklamalarının sebebi hakemler. İngiltere’de hakem hata yaptığı zaman art niyet aranmadığı için konuşulmuyor. Güven bitmiş bizde, bu biterse kaos olur. Son aylardaki yüzde 90 açıklama hakem açıklamalarıdır. O olayların hiçbiri yaşanmazdı. Yapacağın tek şey var; tatil et tansiyon düşsün. 60. dakikada o maç tatil olsaydı bugün konuşacak olay olur muydu? Hakem kendi arkadaşını savunamıyor. Yan hakeme bir şeyler atılıyor, devam ederse devamında gerilim artar ve bardak taşar. Yarın yabancı hakem uygulaması kararı alınsın. Yunanistan’da yabancı hakem getirdiler tansiyon düştü. Yarın getirin yabancı hakemi tansiyon yükselecek mi? Yüzde 80’ini yok ederiz. Ülke tansiyonu düşer. Bambaşka yere geçeriz. Futbol şu anda zor durumda, gelmiş geçmiş en zor dönemini yaşıyor. TFF başkanımız anında karar alsın. Ekibiyle mutlaka karar alıp çözümün bu olduğunu ortaya koyacaktır. Bunun B planı yok. Futbolun her ülkesinde hata var. Bizde hatanın arkasında bir şey aranıyor. Yabancı hakemler getirilsin.

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