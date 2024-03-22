Real Madrid için flaş takas iddiası! 50 milyon euro + Arda Güler

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Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklar sebebiyle 2023 yılında forma şansı bulamamıştı. Sakatlıklarını atlatan ve 2024'ün başlamasıyla kadroya girmeye başlayan milli yıldız, yavaş yavaş süre bulmaya da başladı.

GOLLE TANIŞTI

19 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla ilk golünü iki hafta önce Celta Vigo ağlarına göndermişti. Karşılaşmanın 89. dakikasında oyuna giren Arda Güler, 90+4'te topu ağlara gönderdi ve durumu 4-0'a getiren golü attı.

ORTA SAHADAN ŞUTUNDA TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Arda Güler, geçtiğimiz hafta sonu Real Madrid formasıyla harika bir gole imza atmak üzereydi ancak şutu direkten döndü. Osasuna maçında yine son bölümde süre alan milli yıldızın orta sahadan çektiği şutta üst direği geçemedi.

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AVRUPA BASINI ŞUTA HAYRAN KALDI

Arda Güler'in o şutu, Avrupa basının önde gelen gazetelerinin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Yapılan paylaşımlarda "Nasıl bir çılgınlık bu! Arda Güler yılın golünü atıyordu", Real Madrid'in geleceği Arda Güler", "Arda Güler yılın golüne çok yaklaştı, Ancelotti o şutu gol saydı", "19 yaşındaki bir çocuk, o mesafeden böyle bir şut çıkarabiliyor, bu gerçek olamaz" şeklinde ifadeler yer aldı.

😱Arda Güler orta sahadan vurdu, top direkten döndüpic.twitter.com/RxjeNcS7Zn — Spor Arena (@sporarena) March 16, 2024

ANCELOTTI HAKKINI VERDİ

Maç sonunda Arda Güler hakkında konuşan Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, "Arda Güler büyük bir yetenek. Golü atamaması önemli değil, o şut bizim için goldü. Bu şutu her oyuncu deneyemezdi. 19 yaşında kendine bu kadar güvenen çok az futbolcu gördüm" dedi.

SÜRPRİZ TRANSFER İDDİASI: DEV TAKAS...

Real Madrid'de süre bulamadığı dönemde ismi sık sık transfer haberlerinde geçen Arda Güler ile İtalya'dan Milan, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve İngiltere'den Tottenham'ın ilgilendiği yazılmış ve Real Madrid'in genç oyuncusunu kiralık gönderebileceği ifade edilmişti.

Bu kez Arda için flaş bir takas iddiası ortaya atıldı. Defensa Central'de yer alan haberde Real Madrid'in Bayer Leverkusen'in 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Florian Wirtz'i transfer etmek istediği ancak Alman ekibinin 100 milyon euro bonservis isteği karşısında Arda Güler formülünün devreye girebileceği belirtildi.

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Haberde Real Madrid'in Wirtz için 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu, buna ek olarak Arda Güler'i de bir yıllığına kiralık göndermeyi göze aldığı ifade edildi.