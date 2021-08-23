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GeriFutbol Fenerbahçe'den ayrılan Mame Thiam'la 3 yıllık sözleşme! İşte bonservis ücreti
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Futbol
Haber Giriş: 23.08.2021 - 18:38 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den ayrılan Mame Thiam'la 3 yıllık sözleşme! İşte bonservis ücreti

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Fenerbahçe'den ayrılan Mame Thiam'la 3 yıllık sözleşme! İşte bonservis ücreti

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Mame Thiam, Kayserispor'la anlaşmaya varırken bonservis bedeli belli oldu.

Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılan ve 1 sezon forma giyen Thiam, Pereira'nın takımın başına getirilmesinin ardından gözden çıkarıldı.

Kayserisporun Başkanı Berna Gözbaşı, Thiamın transferini açıkladı
Kayserispor'un Başkanı Berna Gözbaşı, Thiam'ın transferini açıkladı

Takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Senegalli, birçok takımla transfer görüşmesi yaparken Süper Lig ekibi Kayserispor ile anlaştı.

Vole'nin haberine göre Kayserispor, Thiam için Fenerbahçe'ye 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ve Senegalli forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta görev yapan 28 yaşındaki golcü, 8 gol atıp 4 de asistlik katkı yaptı.

Fenerbahçeden ayrılan Mame Thiamla 3 yıllık sözleşme İşte bonservis ücreti

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