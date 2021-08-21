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GeriFutbol Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Mame Thiam'ın yeni takımı açıklandı
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Futbol
Haber Giriş: 21.08.2021 - 22:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Mame Thiam'ın yeni takımı açıklandı

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Son Dakika: Fenerbahçe'den ayrılan Mame Thiam'ın yeni takımı açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Başkanı Berna Gözbaşı, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadroya kattıklarını açıkladı.

Geçen sezonun başında Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Thiam, Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmezken takım bulması istenmişti.

Birçok Süper Lig ekibiyle ismi anılan Thiam, Kayserispor ile anlaşmaya vardı.

Sosyal medya hesabından transferi duyuran Berna Gözbaşı, Senegalli golcünün çarşamba günü takıma katılacağını duyurdu.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta görev yapan 28 yaşındaki golcü, 8 gol atıp 4 de asistlik katkı yaptı.

Son Dakika: Fenerbahçeden ayrılan Mame Thiamın yeni takımı açıklandı

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