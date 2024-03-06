Fenerbahçe'den ayrılan Jorge Jesus, dünya rekoruna 1 maç uzakta!

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Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe'nin bir önceki teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, ilk maçta Al-Ittihad'ı 2-0 mağlup ederken rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, resmi maçlardaki galibiyet serisini 26'ye yükseltirken; hazırlık maçlarında Inter Miami ve Al-Nassr'la da karşılaşan Al-Hilal, bu galibiyetlerle çılgın rekora bir adım daha yaklaştı.

Kadrosunda milli takımda ağır sakatlık Neymar'ı da bulunduran Al-Hilal, üst üste 26 maç kazanarak The New Saints'in rekoruna yaklaştı.

Jesus'un ekibi, 8 Mart Cumartesi günü oynanacak Al-Riyadh maçında rakibini yenmesi durumunda dünyada en uzun galibiyet serisine sahip takım rekoruna ortak olacak.

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AJAX'IN TARİHİ REKORU 2017'DE KIRILDI

2017 yılına dek dünyadaki en uzun galibiyet serisine sahip takım 2017Ajax'tı. 1971-72 yılları arasında 26 maçlık galibiyet serisi yakalayan Hollanda ekibinin rekoru 2017'de The New Saints takımı tarafından kırıldı.

En uzun galibiyet serisine sahip takımlar sıralaması şöyle:

The New Saints - 27 maç

Al-Hilal - 26 maç

Ajax - 26 maç (1972)

Ajax - 25 maç (1995)

Coritiba - 24 maç

Bayern Münih - 23 maç

Real Madrid - 22 maç

Manchester City - 21 maç

İYİ BAŞLAYAN SEZON İKİNCİLİKLE BİTTİ



Jesus'un Fenerbahçe'si sezona çok iyi başlangıç yaparken sarı lacivertli takım rakiplerini sık sık ofsayta düşürmesiyle gündemdeydi.

Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, bir açıklamasında "Jorge Jesus taktik idmanlarında bize defans çizgisini öğretti. Hayatımda ilk defa gördüm. 32 yaşındayım. Böyle bir sistemi, taktiği ilk defa gördüm. Birçok kişinin şaşırdığını tahmin ediyorum. Basit gibi duruyor ama bugüne kadar kimse yaptırmadı." itirafında bulunmuştu.

Jesus'un Fenerbahçe'si Katar'daki Dünya Kupası süreci sonrası oyun olarak geriye giderken; rakipler üçlü savunma ve sürekli uygulanan ofsayt taktiğine önlem alınca puan kayıpları başlamıştı.

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Devamındaki süreçte Jorge Jesus için Brezilya iddiaları ortaya atılmıştı. Ligin bitimiyle beraber ise taraflar yol ayrımına gitti.

TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANDI

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran Jorge Jesus döneminde çıktığı 52 maçta 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Ligi 80 puanla ikinci sırada bitiren Jesus, Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

EMRE MOR'DAN FENERBAHÇE İTİRAFLARI